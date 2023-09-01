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Teknoloji Monitörünüzün ayarlarıyla oynamayın! Google’dan yeni özellik geldi
Teknoloji

Monitörünüzün ayarlarıyla oynamayın! Google’dan yeni özellik geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-01 07:11:00 -
Monitörünüzün ayarlarıyla oynamayın! Google’dan yeni özellik geldi

Google, arama sonuçlarında çıkan uygunsuz fotoğraflar ve siteleri otomatik olarak engellemeye başladı. İçerikler varsayılan olarak bulanıklaştırılacak.

Google, belli bölgelerde Güvenli Arama ayarının herkes için uygulanmaya başladığını duyurdu. Artık tüm Google hesapları için müstehcen, sansürlenmemiş şiddet içeren vb. uygunsuz veya hassas içeriklere sahip siteleri bulanıklaştıran güvenli arama, varsayılan olarak açık olacak.

Oturum kapalı ve gizli modda aramaları da kapsayacak

Gözetim eklenen/eklenmeyen Google hesaplarının yanı sıra Google’da giriş yapmadan veya gizli modda gezinenler için de Güvenli Arama varsayılan olarak açık olacak. Artık herkesin kullanımına sunulan yeni bulanıklaştırma ayarı, yetişkinlere yönelik veya sansür uygunlanmamış şiddet içerikleri gibi uygunsuz görüntüler arama sonuçlarında bulanık şekilde gösterilecek.

Yeni varsayılan ayar kolayca değiştirilebiliyor. Giriş yapmayan veya gözetimli Google hesabı kullanmayan kullanıcılar, güvenli aramayı kapatma veya uygunsuz sonuçların tamamen görüntülenmemesini filtrelemeyi tercih edebilir.

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