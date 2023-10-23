Mondihome'un Londra mağazası açıldı

Mondihome'dan yapılan açıklamaya göre, markanın Londra’daki mağazasının açılışına Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu ve CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, Londra Ticaret Müşaviri Abdurrahman Deniz, mağaza yatırımcıları, marka yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, ‘‘Türkiye’deki bayi ağımızı her geçen gün biraz daha güçlendirirken, yurt dışındaki çalışmalarımız da olağan hızıyla devam ediyor. Londra şube açılışımızın markamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, yatırımcılarımıza bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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