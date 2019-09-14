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Mondihome Ankara’daki 24’üncü mağazasını açtı

Boydak Holding bünyesinde bulunan Mondihome, Ankara ili ve çevresindeki 24’üncü mağazasını açtı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:13
Mondihome Ankara’daki 24’üncü mağazasını açtı

Boydak Holding bünyesinde bulunan Mondihome, Ankara ili ve çevresindeki 24’üncü mağazasını açtı.


Boydak Holding bünyesinde bulunan ve kısa süre önce yapılan tanıtımla firma logosu ve kurumsal kimliğini değiştiren Mondi, Ankara Acity AVM yanında Mondihome olarak açıldı. Ankara ili ve çevresindeki 24’üncü bayi olan Mondihome, Türkiye’de de açılan 311’inci mağaza oldu. Mondihome açılışına; Baydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin katıldı. Açılışta edilen duanın ardından kurdele kesimiyle birlikte Mondihome resmen açıldı.


Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, bayiler ve yönetim kurulunun birbirlerine karşı sorumlulukları doğrultusunda daha fazla çalışması gerektiğini belirterek, “Ankara bölgesine 24 mağaza yetmez. Biz, bu bayilere layık olabilmek için çok daha fazla çalışacağız. Bayilerde en iyi hizmeti verebilmek için çok daha fazla çalışacak. Biz Türkiye’deki en büyük iki markanın hamiliğini yapıyoruz. O iki markanın gölgesinde 3’üncü bir markanın çatısı altında mücadele etmeye çalışmak çok zor. Mondi’de bir değişim, dönüşüm beklentimiz vardı. Mondi, çizgileriyle,tasarımıyla, dizaynıyla, logosuyla, mağaza giydirmesiyle abisi konumunda olan İstikbal ve Bellona’yla rekabet edebilecek hale gelmeliydi. Bu inançla da kısa sürede gelinen nokta umduğumuzun çok ötesinde oldu” dedi.


Mobilya sektöründe 26’ıncı yılı olduğunu söyleyen Mondi A.Ş. Genel Müdürü Bilal Uyanık, “Ankara civarındaki iller ve ilçelerle birlikte açılan 24’üncü şubemiz. Türkiye genelinde de 311’inci mağazamızı hizmete açmış oluyoruz. Bu mağazamızın diğerlerinden ayrılan bir kısmı var.Yeni kurumsal kimliğimiz, yeni mimari standartlarımızla tam anlamıyla uygulandığı 3 bin metrekare olan bir mağazamız. Bana Mondi A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini verdiler. Ben de kuruma hizmet eden bir insan olarak bu görevi üstlendim. Takım arkadaşlarımla var gücümüzle çalışıyoruz. Mondihome, yakın zamanda yeni logomuzun tanıtımını yaptık. Değişen tüketici tercihleri, ekonomik koşullar, beklentileri dikkate aldığımızda yerimizde durmamamız gerekiyor. Bu amaçla kurumsal kimliğimizi ve logomuzu yeniden oluşturduğumuz Mondi’yle bundan sonraki süreçte çok daha heyecanlı koşmayı istiyoruz. Bununla birlikte ülkemize istihdam ve katma değer sağlamak için ciddi yatırım planlamalarımız söz konusu. Esas itibariyle ülke ekonomimiz için hayati önem arz eden ihracat konusunda çok ciddi çalışmalar yapacağız. 2020 yılından itibaren Mondi markası, Mondihome olarak sektörün en önemli ihracat oyuncularından biri olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:13
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