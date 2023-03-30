Monalisa’nın sırrı ortaya çıktı! Keşfedenler bile bu işe şaştı kaldı: Gizemli ünlü tabloda 'yumurta sarısı' detayı

Yapılan yeni bir araştırmada Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli ve Rembrandt gibi meşhur sanatçıların tablolarını yaparken kullandığı gizli içeriğin yumurta sarısı olduğu ortaya çıktı.

Klasik yağlı boya tablolarda eser miktarda protein kalıntısı uzun süredir tespit edilmişti ancak bunların neden yağlı boya tabloların üzerinde olduğu gizemini koruyordu.

Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli ve Rembrandt gibi klasik dönem sanatçılarının tablolarını inceleyen bilim insanları oldukça ilginç sonuçlara ulaştı. Nature Communications adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, yağlı boya ile yapılan tablolarda bazı türde proteinlere rastlandı. Rönesans döneminde etkili olan sanatçılarından, özellikle ‘yumurta sarısını’ bilinçli bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.

CNN’in haberine göre çalışmada yer alan yazar Ophélie Ranquet, “Sanatçılarının boyaları nasıl elde ettiğine dair elimizde çok az bilgi vardı ve bu anlamda derin bir bilimsel çalışma yapılmamıştı. Yapılan yeni araştırmalara göre, boyaya ilave edilen az miktardaki yumurta akı ile inanılmaz işler başarabilirsiniz” dedi.

Yumurta sarısının, sanat eserini hem estetik açısından etkilediği hem de zamana karşı direnmesinde büyük rol oynadığı ortaya çıktı. Yağlı boya her ne kadar renk geçişleri ve renklerin yoğunluğu için başarılı olsa da yağlı boya ile yapılan tablolar ışığa maruz kaldığında zarar görebiliyor. Yumurta sarısı içinde bulunan antioksidanlar sayesinde tablonun eskimesini ve oksitlenmesini geciktirdiği biliniyor.

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