Avrupa ülkesi Almanya'da evlilik yasasında yeni kararlar getiriyor: Çocuk evliliği yaşı, nafaka ödemeleri değişiyor!

Mahkemeden yapılan açıklamada, yasanın, Almanya dışında evlenenlerin reşit olduktan sonra evliliğin geçerli sayılmasına izin veren düzenlemelerin yanı sıra nafaka ödemelerine ilişkin kuralları içermesi gerektiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi, evliliğin eşlerin asgari yaşına bağlı kılınmasını ve dolayısıyla eşlerden birinin evlilik sırasında bu yaş sınırının altında kalması halinde evliliğin geçersiz ilan edilmesini haklı buldu ancak böyle bir durumda eşlerin haklarını koruyacak düzenlemeleri eksik bularak iyileştirilmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, yasanın 30 Haziran 2024'e kadar anayasaya uygun hale getirilmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi 2017 yılından bu yana Almanya'da yürürlükte olan yasaya, 2018'de itirazda bulunan Suriyeli bir çiftin başvurusunu değerlendirdi.

2015 yılında 14 yaşında olan Suriyeli genç kızın, kendisinden 7 yaş büyük biriyle evlendikten sonra Almanya'ya geldiği, bu kişinin Almanya'da kocasından ayrılarak mültecilerin kaldığı bir tesise yerleştirildiği hatırlatıldı.

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