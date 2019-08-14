Monaco'dan forvet transferi Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Monaco, İspanya'nın Sevilla takımından golcü oyuncu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 29 yaşındaki forvet Ben Yedder ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun bu transfer için Sevilla'ya 40 milyon avro ödediği öne sürüldü. Ben Yedder, 2016'da transfer olduğu Sevilla'da geçen sezon 54 maça çıktı ve 30 gol attı. Ben Yedder'in transferinin ardından gözler Galatasaray'a çok yakın olan Falcao'da. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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