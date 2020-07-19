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Spor

Monaco'da Niko Kovac dönemi

Yeniakit Publisher
2020-07-19 22:11:09 -
Monaco'da Niko Kovac dönemi

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'da Robert Moreno'dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi.

Monaco Kulübü, 48 yaşındaki Hırvat teknik direktör Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kovac, daha önce Hırvatistan Milli Takımı ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih ekiplerini çalıştırmıştı. Kovac yönetimindeki Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda lig, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

Ligue 1'de Monaco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

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