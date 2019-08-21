Monaco, Slimani'yi kiraladı - Ligue 1 temsilcisi, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı



İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, Cezayirli futbolcu İslam Slimani'yi kiraladı. Fransız ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki forvetin İngiliz temsilcisi Leicester City'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı kaydedildi. Slimani, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Monaco'ya geldiğim için çok mutluyum. Monaco, ligde üst sıraları için mücadele eden ve Avrupa kupalarında yer almayı isteyen bir takım. Kulübü hedeflerine ulaştırmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı. Slimani, sarı-lacivertli formayla geçen sezon 25 resmi maçta forma giydi ve 5 gol attı.

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