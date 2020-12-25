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Kültür - Sanat Mona Lisa tablosu neden bu kadar ünlüdür?
Kültür - Sanat

Mona Lisa tablosu neden bu kadar ünlüdür?

Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun neden bu kadar meşhur olduğu ve ne manaya geldiği merak konusu. Peki Mona Lisa neden bu kadar meşhurdur? Tablodaki kadın kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:04:00 -
Mona Lisa tablosu neden bu kadar ünlüdür?

Leonardo da Vinci deyince akla ilk olarak Rönesans Dönemi gelir. Mona Lisa resminin hangi tarihte yapıldığı tartışma konusudur. Kimilerine göre 1504 yılında, kimilerine göre ise 1515 yılı civarında yapıldığı ileri sürülür.

 

Mona Lisa’daki kadın kimdir?

 

Tablodaki kadının kim olduğu bilinmemektedir. Bu konu hakkında da söylentiler bulunuyor var. Floransalı bir kadın olduğu söyleyen de var, Francesco del Giocondo'nun karısı olduğu söyleyen de... Mona kelimesi kadın manasına gelir. Tüm bunlarla birlikte bir söylentiye göre Leonardo da Vinci aynaya bakarak kendini çizer. Diğer bir başka düşünceye göre de Leonardo, kendi hayalindeki kadını çizer.

 

Mona Lisa’nın canlı gibi gözükmesinin nedeni nedir?

 

Mona Lisa ile portrelerin tam boy çizilme geleneği yıkılmıştır. Göğüs yukarısının çizildiği resim daha yakından çizmeyi mümkün kılmış ve bu poz Raphael gibi ressamların portrelerinde bile taklit edilmiştir. Aynı zamanda arkaplan da geleneksel yaklaşımdaki çizim yerine uzaktaki ayrıntıların daha az verildiği ve renklerin soldurulduğu bir teknikle çizilmiştir. Böylece Mona Lisa tıpkı canlı bir kadın gibi görüntü kazanır.

1911 yılında bu tablo çalınmış, korunmasının yeterli olmadığı ile ilgili eleştiriler almış ve resmi getirecek olanlara türlü ödüller verileceği vaat edilmiştir. Tablo 1913 yılında italya'da bulunur ve Fransa'ya geri getirilir.

 

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