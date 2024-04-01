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Yerel Molozların altında kalan işçi kurtarılamadı
Yerel

Molozların altında kalan işçi kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 17:58:00 -
Molozların altında kalan işçi kurtarılamadı

Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında çöken istinat duvarının enkazının altında kalan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında çöken istinat duvarının enkazının altında kalan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.

Çökme sırasında işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan Yılmaz'ın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu işçinin cansız bedenine ulaştı.

Cesedin çıkarılması sırasında olay yerine gelen Rasim Yılmaz'ın annesi ve kız kardeşleri fenalık geçirdi.
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