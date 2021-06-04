  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji kritik günü açıklayıp uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Moloz yüklü kamyonet devrildi: Yaralılar var
Onlarca insan can verdi! Patlamanın nedin 2 ay içinde belli olacak
Feci kazada 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı
Gündem Moloz yüklü kamyonet devrildi: Yaralılar var
Gündem

Moloz yüklü kamyonet devrildi: Yaralılar var

Sarıyer'de moloz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 06:56:00 -
Moloz yüklü kamyonet devrildi: Yaralılar var

Olay, saat 05:00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Üzeyir Oğuz yönetimdeki 74 AN 158 plakalı inşaat malzemeleri ve moloz yüklü kamyonet kasiste anı fren yaptıktan sonra savrularak devrildi. Kamyonet kasasındaki inşaat aracı ve molozlar yola saçıldı. Araç içerisinde sürücü ile birlikte bulunan bir yolcu ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Büyük hasar gören kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay