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Molla Gürani’nin tefsiri 5 asır sonra tercüme edildi

Mollâ Gürânî Hazretleri'nin Kudüs'te yazdığı 'Gâyet’ül Emân’i fî Tefsîri’l Kelâmir Rabbânî' isimli tefsiri Türkçe'ye tercüme ediliyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:53
Molla Gürani’nin tefsiri 5 asır sonra tercüme edildi

HABER MERKEZİ

Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği Tarafından, Süleymâniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nden kopyası alınan “Gâyet’ül Emâni fî Tefsîri’l Kelâmir’Rabbânî” isimli tefsir, bölgenin önemli ilahiyatçı akademisyenlerine tercüme ettirildiği öğrenildi.

Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği tarafından latinize harflerle Türkçe’ye tercüme ediliyor. Tefsirin tercümesine öncülük eden Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu, çok yakın bir zamanda tamamlanması beklenen eserin, kültür dünyamızda büyük bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Bu kıymetli eseri tercüme ettirerek, Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi’nin yüreğindeki ukdeyi çözmek hamdolsun bize nasip oldu” diyen Abdülkadir Arslanoğlu, “Fatih Sultan Mehmed Hân’ın İstanbul’u fethinden sonra, Kudüs’e giden Mollâ Gürânî Hazretleri, 5-6 yıl kaldığı Kudüs’te Mescid-i Aksâ’nın gölgesinde Fâtiha Sûresi’nden, Nas Sûresi’ne kadar Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını tefsir etmiş, yazdığı bu kıymetli tefsîre; ‘Gâyet’ül Emân’i fî Tefsîri’l Kelâmir Rabbânî’ adını vermiş ve yine bu tefsiri Fatih Sultân Mehmet Hân’a ithaf etmiştir. 5 asır sonra ilk defa kültür hayatımıza kazandıracağımız bu muhteşem eserin elbette basımı, tercümesi ve dağıtımı gibi bazı konularla ilgili desteğe ihtiyacımız olacaktır. Bu konuda da başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer tüm belediyelerimizden destek olmalarını beklediğimizi de ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:53
  1. İstanbul
  2. Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi
  3. Abdülkadir Arslanoğlu
  4. Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği
  5. Süleymâniye Yazma Eserler Kütüphanesi

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