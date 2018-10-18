Moldova’ya FETÖ uyarısı

Hacı Yakışıklı/MOLDOVA

Moldova’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Dodon konuşmaları öncesinde iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Açıklamasını imzaladı. Ziyaretinin Cumhurbaşkanı nezdinde resmi ziyaret olarak, Süleyman Demirel’den sonra 19 yıl aranın ardından gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, bunun kendisi için ayrı bir memnuniyet vesilesi olduğunu vurguladı.

Dostluk, düşmanı bilmektir

FETÖ uyarısı yapan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Stratejik ortaklar birbirlerini hayati çıkarlar söz konusu olduğunda tereddüt etmeden desteklerler. Özellikle FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi, gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri, Türkiye-Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ediyorum. 15 Temmuz gecesi 251 şehit, 2 bin 193 yaralı ve gazimiz oldu. Bunu yapanlar, özellikle silahlı kuvvetlerimize sızmış, polisimize sızmış, yargımıza sızmış, devletimizin bütün kademelerine sızmış bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, aynı çalışmalarını şu anda Moldova’da da yapmak, devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir.”

Hedef 1 milyar dolar ticaret

Görüşmede ekonomik ilişkilerin, siyasi ilişkilere yakışır bir seviyeye çıkarılması yönündeki kararlılığı ortaya koyduklarını anlatan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Özellikle 2016 yılı sonunda serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ticari ilişkilerimizde önemli bir mesafe kat ettik. 2017 yılında toplam ticaret hacmini 466 milyon dolar düzeyine ulaştırdık. Tabii bu beklentilerimizin altında şimdi yeni belirlediğimiz hedef 1 milyar dolara ulaşmak. Ortak hedefimiz bu. Önce bankalarımızla ilgili, iki devlet bankası; Halk Bankası ve Ziraat Bankası, elemanlarını buraya göndermek suretiyle bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova’da şubelerini açacaklar.”

Gagavuzya’nın özel konumu

Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya’nın Moldova ile ilişkilerde özel bir konumu olduğuna işaret eden Erdoğan, Gagavuz Türklerini ilgilendiren yasal değişikliklerin, bir an önce hayata geçirilmesine verdikleri önemi Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştüklerini de anlattı. Erdoğan, TİKA’nın 24 yılda Moldova’ya 45 milyon dolara proje kazandırdığını da söyledi.

TİKA, dostluğu perçinliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Igor Dodon ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Erdoğan ve Dodon, sarayın önündeki dostluk anıt taşının açılması ve binanın hizmete alınması törenine katıldı. Erdoğan’a, Dodon tarafından Cumhuriyet Nişanı da tevcih edildi. Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise Dodon’un eşi Galina Dodon ile birlikte TİKA’nın katkılayla yaptırılan Anne ve Çocuk Merkezi’ni ziyaret etti.