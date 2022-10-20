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Yaşam Moldovalı Gheorghita hidayete erdi
Yaşam

Moldovalı Gheorghita hidayete erdi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşayan Moldova vatandaşı Daniel Gheorghita, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle hidayete erdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 21:58:00 -
Moldovalı Gheorghita hidayete erdi

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen ihtida törenine 26 yaşındaki Gheorghita, Müftü Yardımcısı Ahmet Özvarinli ve ilgililer katıldı.
Özvarinli’nin, İslam’ın şartları hakkında verdiği bilginin ardından Kelime-i Şehadet getiren Gheorghita, Müslüman oldu.

Gheorghita’ya ihtida belgesini veren Özvarinli, iyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak esaslarına uyulması, bunun için de İslam’ın temel esaslarını öğrenmeye devam edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Özvarinli daha sonra Gheorghita’ya, Kur’an-ı Kerim, ilmihal ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

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