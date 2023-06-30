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Spor Moldova’da havalimanında silahlı saldırı
Spor

Moldova’da havalimanında silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 22:59:00 -
Moldova’da havalimanında silahlı saldırı

Moldova’da Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye girişine izin verilmeyen yabancı uyruklu bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Moldova İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Tacikistan uyruklu saldırganın Türkiye’den geldiği ancak ülkeye girişine izin verilmediği belirtildi. Bunun üzerine ülkeye alınmayan saldırgan, polisin silahına el koyarak ateş etti. Saldırı sonucu biri ulusal muhafız biri de güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Saldırgan gözaltına alındığı bildirilirken havalimanında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınırken tüm giriş ve çıkışlar ise iptal edildi.

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