0553 313 94 23

Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Vadim Brınzan:- "TürkAkım’dan doğal gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz”

20 Ağustos 2019 Salı 13:20
Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor

MOSKOVA (AA) - Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Vadim Brınzan, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi üzerinden gaz almak için Rus enerji şirketi Gazprom ile görüştüklerini bildirdi.

Brınzan, Moldova’nın başkenti Kişinev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Gazprom ile imzaladıkları doğal gaz alım anlaşmasının bu yıl sona ereceğini belirtti.

TürkAkım projesinden doğal gaz ithal etmek istediklerini dile getiren Brınzan, "TürkAkım’dan gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz." dedi.

Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Moldova arasında bir istişare platformu oluşturmak istediklerini ifade eden Brınzan, "TürkAkım’ın teknik ve ekonomik açılarını değerlendirmek istiyoruz. Avrupa Komisyonu söz konusu platformun arabulucusu olacak." diye konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:20
  1. Gazprom
  2. Moldova
  3. TürkAkım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
    1. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    2. Günün ilk yarısında endekslerin..
    3. Dev petrol arama platformu "Scarabeo..
    4. Denizli’deki restoranda çıkan yangında..
    5. Günün ilk yarısında şehir..
    6. İsmail Kartal: "Eksiklere rağmen iyi..
    7. Borsa ilk yarıda yükseldi
    8. Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
    9. Büyükşehir’den Konya genelinde..
    10. Çalınan su motorunu jandarma buldu
    11. Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları..
    12. Eskişehirspor’da istifa eden Osman Taş..
    13. ANALİZ - İsrail sağında bölünme..
    14. Köyde sarıkız örümceği alarmı
    15. Borsada günün ilk yarısı (2)
    16. Anadolu Efes’te Moerman şoku
    17. Borsada günün ilk yarısı (1)
    18. Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu yeni..
    19. Kaynak yapılan kamyonun kasası cayır..
    20. YSK’de 3’üncü oldu, ilahiyat seçti!..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz