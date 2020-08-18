  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
Aktüel

Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Son 24 saatte Moldova'da 412, Azerbaycan'da 131, Belarus'ta 84 ve Tacikistan'da 32 yeni vakaya rastlandı - Özbekistan'da uluslararası uçuşlar, 1 Eylül sonrası başlatılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:55:18 -
Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

KİŞİNEV (AA) - Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 412 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 789’a yükseldi.

Ülkede, 342 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 21 bin 885’e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 4 artarak 1720’ye çıktı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 908 kişinin hayatını kaybetti.

Sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 31 Ağustos’a kadar uzatıldığı ülkede, 33 bin 710 kişi gözetim altında tutuluyor.

- Özbekistan’da yurt dışı uçuşları 1 Eylül sonrası başlatılacak

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 252 artarak 36 bin 352'ye, ölü sayısının 2 artışla 242'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca iyileşenlerin sayısının 482 artarak 32 bin 62'ye ulaştığı, böylece hastaların yüzde 88'inin iyileştiği vurgulandı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 48 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

15 Ağustos itibarıyla yurt içi uçak seferlerini başlatan Özbekistan Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarının 1 Eylül sonrası başlatılması yönünde karar aldı.

Ülkedeki karantina tedbirleri, 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

- Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 131 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 34 bin 474'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 159 artarak 32 bin 201'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 509'a çıktı.

Bugüne kadar 843 bin 269 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 1764 kişinin tedavisi sürüyor.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 84 artarak 69 bin 673’e, ölü sayısı ise 4 artışla 617’ye çıktı.

190 kişi sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 67 bin 339’a ulaştı.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 32 artarak 8 bin 131'e, ölü sayısı ise 1 artışla 65’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 38 artarak 6 bin 935’e yükseldiği aktarıldı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kovid-19’la mücadelede yer alan doktor ve sağlık çalışanlarını devletin çeşitli nişan ve madalyalarıyla ödüllendirdi.

Ülkede 1131 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor
Yaşam

Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü ..
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
Gündem

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı