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Moldova lideri Dodon’dan Erdoğan’a Cumhuriyet Nişanı

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, yapılan ortak basın toplantısının ardından, Türkiye ile Moldova arasındaki dostluk ilişkileri ile çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve aynı zamanda Moldova'ya verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Nişanı tevcih etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:24
Moldova lideri Dodon’dan Erdoğan’a Cumhuriyet Nişanı

Moldova Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Moldova Cumhurbaşkanı'nın emriyle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine özel katkılarından dolayı Cumhuriyet Nişanı verildi" ifadeleri kullanıldı.

Nişan bakanlar kurulu ile cumhurbaşkanı insiyatifiyle veriliyor

Açıklamada, Cumhuriyet Nişanı'nın, ülkeler arasındaki dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve halkların birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin liderlerine, bakanlarına ve elçilerine verildiği belirtildi.

Altın kaplamalı madeni nişan, bakanlar kurulu kararı ve cumhurbaşkanının insiyatifiyle veriliyor.

TİKA tarafından onarılan anıt taşının açılışı yapıldı

Erdoğan ve Dodon daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu yapılan Cumhurbaşkanlığı bahçesinde bulunan ve üzerinde "Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ile yenilenmiştir." ifadesinin bulunduğu anıt taşının açılışını yaptı.

İki cumhurbaşkanı daha sonra Cumhurbaşkanlığı bahçesine kendileri adına dikilen çınar ve kırmızı meşe ağaçlarına toprak atarak, can suyu verdi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:24
  1. Cumhuriyet Nişanı
  2. Moldova
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon

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