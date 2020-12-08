Moldova Başbakanı İon Chicu koronavirüse yakalandı

Moldova Başbakanı İon Chicu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Koronaya yakalanan Başbakan görevini uzaktan sürdürecek

Moldova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Chicu 'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başbakanın uzaktan görevine devam edeceği belirtildi.

Toplam vaka sayısı 120 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1709 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 119 bin 204'e yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölen sayısı 22 artarak 2 bin 460'a, iyileşen sayısı ise 627 artışla 102 bin 565'e ulaştı.

Moldova'da Kovid-19 süreci

İlk Kovid-19 vakasının 8 Mart'ta tespit edildiği ve virüs nedeniyle ilk ölümün 18 Mart'ta kayıtlara geçtiği ülkede, 5 Aralık'ta 1728 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı görülmüştü.

Kovid-19'a karşı tedbirlerin yeniden sertleştirilmesi kapsamında 27 Kasım'da konferans ve spor etkinlikleri yasaklanmış, tiyatro, sinema ve konser salonları kapatılmıştı.

Gece kulübü, restoran, bar ve kafelerin gece saatlerinde faaliyetlerinin tekrar durdurulduğu ülkede, 30 Kasım itibarıyla sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) yeniden devreye girmişti. Sağlık alanındaki OHAL, 15 Ocak 2021'e kadar devam edecek.

Halka açık alanlarda maske zorunluğunun yeniden getirildiği Moldova'da, 1 Ekim'den itibaren bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. "Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste iki haftada bir güncelleniyor.