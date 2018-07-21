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Mola veren gurbetçilere büyük şok!

Yaz tatili için Türkiye'ye gelen Almanya ve Fransa'da yaşayan iki gurbetçi ailenin aracı, Bolu'da mola verdikleri tesiste soyuldu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:16
Mola veren gurbetçilere büyük şok!

Almanya ve Fransa'dan tatil için Türkiye'ye giden iki gurbetçi aile, TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde gece saatlerinde mola verdi.

Araçlarını dinleme tesisinin otoparkına bırakan tatilciler, tesis içerisinde olduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, kendi araçlarını gurbetçi ailelerin otomobillerinin yanına park etti.

NE VAR NE YOKSA ALDILAR

Gurbetçi ailelerin otomobillerinin yanında bir süre bekleyen hırsızlar, her iki otomobilin de camlarını kırarak içinde ne var ne yoksa aldılar.

Hırsızlar, Almanya'dan tatile giden N.T. adlı vatandaşın otomobilden 3 bin euro ile 10 bin TL değerinde altın kolye, Fransa'dan tatile giden ailenin aracından da 2 bin 200 euro çaldı.

KADIN HIRSIZLARA DİRENDİ...

Hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada Fransa'dan gelen ailenin otomobilinde uyuyan bir kadın çantası çalındığı anda hırsızlara dirense de başarılı olamadı.

Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinden kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:16
  1. Almanya
  2. Türkiye
  3. Fransa
  4. Bolu

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