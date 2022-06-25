Mol gebeliği (Üzüm gebeliği) nedir? Mol gebelik kimlerde gorülür? Mol gebelik belirtileri

Mol Gebeliği (Üzüm Gebeliği) Nedir?

Mol gebeliği, halk arasında bilinen adıyla "Üzüm Gebeliği", erken gebelikte görülen, plasentanın anormal gelişim gösterdiği ve plasentanın rahim içinde üzüm tanesi şeklinde bol miktarda oluşumlar göstermesiyle ortaya çıkan bir tablodur.

Mol gebeliğin iki türü vardır:

Komplet (Tam) Mol: En sık gözlenen formdur. Erken gebelikte belirti verir. Gebelik sadece plasenta dokularından oluşmuştur. Gebelik tabir edilen yapının içinde bebeğe ait hiçbir doku yoktur. Bu durum, çekirdeksiz yumurtanın spermle döllenmesi sonucu oluşur. Yumurtanın çekirdeksiz olması nedeniyle bebek gelişimi olmaz ancak plasenta gelişmeye devam eder. Plasental yapılardan salgılanan beta HCG hormonu nedeniyle hastada gebelik belirtileri bulunur.

Parsiyel (kısmi) Mol: Anormal plasental gelişiminin yanı sıra gebelik ürününde bebeğe ait yapılar da mevcuttur. Burada normal yumurta hücresinin iki spermle döllenmesi söz konusudur. Her ne kadar bebek oluşmuş ise de genetik olarak fazla kromozomu vardır (69 kromozom) ve bu anlamda yaşama şansı yoktur. Normal insan kromozom sayısı 46’dır.

Mol gebelik kimlerde gorülür?

Mol gebelik ileri anne yaşında, sosyoekonomik seviyesi düşük ve kötü beslenen kadınlarda daha sık görülür. Görülme oranı 1000 gebelikte 1'dir. Daha önceden mol gebelik hikayesi olan kadınlarda tekrar mol gebelik geçirme riski 10 kat artar ve %1' e yükselir. İki kez mol gebelik geçirmiş olanlarda risk %10' a yükselir.

Mol Gebelik Belirtileri Nelerdir?

Erken hamilelik döneminde yani ilk 3 ay sıra dışı vajinal kanamalar sayılabilir. Ancak her kanama mol gebeliğe işaret etmez.

Normal gebelikte görülenden daha şiddetli bulantı, kusma ve tüylenme mol gebeliğin önemli belirtilerindendir. arasında olabiliyor.

Mol gebelik tehlikeli mi?

Gebelik testinin pozitif olduğu her durum, canlı, sağlıklı bir bebeğin işareti değildir. Mol gebelik (Molar Gebelik), sağlıksız bir gebelik çeşididir.

Mol gebelik kendiliğinden geçer mi?

Mol Gebelik Tedavisi Ultrason taraması, hastada mol gebelik olduğunu gösteriyorsa anormal dokunun çıkarılmasına yönelik çeşitli tedaviler uygulanır. Bununla birlikte çoğu olguda bu anormal gebelik kendiliğinden sonlanır ve vajinadan üzüm benzeri görünüme sahip doku parçaları atılır.

Mol gebelik kanser yapar mı?

Mol Gebelik yeterli tedavi edilmediğinde kansere çeviren ciddi bir durumdur.

Mol gebelik boş gebelik midir?

Tek yumurta varken iki sperm girip genetik yapıyı altüst ediyorsa komplet mol olma olasılığı yüksek olur. Komplet molde bebek oluşmaz; üzüm gebeliği adı verilen içi boş su kesecikleri oluşur. Her iki mol türünün de tedavisi farklıdır. Ancak, mol gebelik sağlıklı bir gebelik değildir.

Mol gebelikten kaç ay sonra hamile kalınır?

Üzüm gebelikten sonra ilk 1 yıl hamile kalınması kesinlikle önerilmez. Şayet bu süre zarfında gebelik oluşursa yeniden mol gebelik olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu bilmenizde fayda var. Bununla birlikte üzüm gebelikten sonra geçmesi gereken süre olan 1 yıl içerisinde mutlaka kontrollerinize gitmelisiniz.

Mol gebelik tedavi edilmezse ne olur?

Bazı mol gebelikleri, hücre DNA’sında meydana gelen bozulmalar nedeniyle Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi adı verilen bir kanser türüne dönüşebilir. Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi, rahim içinde tekrarlayabilen ve erken teşhis edilmezse farklı organ ve dokulara metastaz yapabilen bir kanser çeşididir.

Mol gebelik ne zaman belli olur?

Bazen ultrasonda bile anlaşılmayabilir, anne karnında bebek öldükten sonra yapılan küretaj sonrası patoloji testiyle tanı konulur. Mol gebelik kaçıncı haftada belli olur? Mol gebelik genelde 5-6. haftada bulgu vermeye başlar.

Mol gebelik neden oluşur?

Mol gebeliğin nedeni anormal bir biçimde döllenmiş bir yumurtadır. Normalde 23 kromozomunu anneden, 23 kromozomunu babadan alan bu hücre tam mol gebelikte tüm kromozomlarını babadan alır. Tüm genetik materyal babadan geldiği için annenin kromozomları kaybolur ve babanın kromozomları çoğalır.

Mol gebelikte beta HCG değeri kaç olur?

Su keseciklerine benzer, rahim içerisinde kar yağdı manzarası ortaya çıkar ve Beta Hcg değeri 100 binin üzerinde olur. Kısmi molde bu kadar yüksek olmayabilir ve tanısı daha zordur. Tam molde tanı daha çabuk konulur. Kismi molde bebeğin varlığı durumunda yanlışlıkla normal gebelik olduğu düşünülebilir.

Mol gebelikte bebeğin kalp atışı olur mu?

Mol gebeliğin 2 türü vardır. Tam mol gebelik, kısmi mol gebeliktir. Bulguları :Gebelik ilerledikçe bebek kalp atışları fark edilemez. Yapılacak bir ultrason muayenesinde cenine ve bebeğe ait dokunun yokluğu ve üzümcüklerle genişlemiş rahim görülebilir.

Kimyasal gebelik olduğu nasıl anlaşılır?

Kimyasal Gebelik Belirtileri Ender vakalarda karın bölgesinde kramp ve lekelenme şeklinde belirti gösterir. Ancak gebelik belirtilerinden olan; mide bulantısı, kusma ve yorgunluk gibi belirtiler göstermez. Âdet döngüsünde bir hafta kadar gecikme, kimyasal gebeliğin yaygın belirtileri arasında yer alır.

Mol gebelik ne anlama gelir?

Mol gebeliği, üzüm gebeliği olarakta bilinen bebeğin gelişememe durumudur. Döllenme esnasında meydana gelen genetik bir hata sonucu rahim içinde anormal bir dokunun büyümesidir. Mol gebeliğinde nadiren bir embriyo gelişimi de görülür. Gelişim normal embriyo gelişiminden daha hızlıdır.

Kimyasal gebelikte Beta HCG ne zaman düşer?

Tanı konmasının ardından genellikle sadece 3 ila 5 gün sürer. Bu dönemde kanama meydana gelir ve HCG hormon seviyesi de hızla düşer. HCG sıfırlandığında yani 3 ila 5 günün sonunda düşük gerçekleşir ve kanama da sona erer. Ender durumlarda kimyasal gebeliğin bir hafta ya da 10 gün sürdüğü de bilinir.