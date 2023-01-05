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Spor Mohamed Salah ne yapmak istiyor? Bu gelişme Liverpool'u bıraktırır...
Spor

Mohamed Salah ne yapmak istiyor? Bu gelişme Liverpool'u bıraktırır...

Mohamed Salah'ın Noel paylaşımı olay olmuştu. Yıldız futbolcunun fotoğrafına binlerce tepki gelmişti. Aradan geçen 12 güne rağmen Mohamed Salah'ın paylaşımına öfkeli yorumlar gelmeye devam ediyor. Buna rağmen Mısırlı yıldızın fotoğrafı silmemesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 14:30:00 -
Mohamed Salah ne yapmak istiyor? Bu gelişme Liverpool'u bıraktırır...

Mohamed Salah'ın Noel paylaşımı olay olmuştu. Yıldız futbolcunun fotoğrafına binlerce tepki gelmişti. Aradan geçen 12 güne rağmen Mohamed Salah'ın paylaşımına öfkeli yorumlar gelmeye devam ediyor. Buna rağmen Mısırlı yıldızın fotoğrafı silmemesi dikkat çekti.

Geçen sezonki performansı ile büyük fark yaratan ve daha şimdiden Liverpool tarihine adını yazdıran Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, sezon başında yaşadığı sözleşme olayı ile epey gündeme gelmiş ve en sonunda Liverpool ile anlaşma imzalamıştı.

Geçtiğimiz aylarda Kraliçe Elizabeth'in vefatına dair paylaşım yapan ve pek çok tepki alan Mohamed Salah, dünya basınında manşetleri süslemişti.

Geride bıraktığımız yılın sonuna doğru Noel paylaşımı yapan ve yine takipçilerinden binlerce olumsuz tepki alan Mohamed Salah, üzerinden 12 gün geçmesine rağmen hâlâ paylaşımı kaldırmadı. Güncel olarak gelmeye devam eden olumsuz yorumlara rağmen Mohamed Salah'ın Noel fotoğrafını silmemesi dikkat çekti.

Akşam'a göre; paylaşımları ile net bir tavır ortaya koyan ve bu yüzden çok fazla tepki alan başarılı futbolcu, Liverpool forması ile bu sezon 25 maça çıkarken, 16 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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