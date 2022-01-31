  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini Süper Lig yolunda!
Spor

Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini Süper Lig yolunda!

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın Arsenal’ın yıldızı Elneny ile İnter’de oynayan Gagliardini’yi istediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 07:45:00 -
Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini Süper Lig yolunda!

Fenerbahçe, sol bek sorununu Ghislain Konan, forveti ise Haris Seferoviç ile çözmeye hazırlanıyor. İsmail Kartal’ın önceliği olan bu takviyelerin ardından Sarı-Lacivertliler’in durmaya niyeti yok. Başarılıteknik adam, dün gazetecilerle sohbetinde transferde yeni hedefi açıkladı: İki yönlü, 6-8 numara oynayabilen bir oyuncu olabilir! Yönetimin bir süredir bu tanıma uyan bir oyuncuya imza attırmak için çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

Listede önemli isimler var. Adı Galatasaray ile de anılan Arsenal’ın yıldızı Mohamed Elneny ilk adaylardan biri. Mısırlı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe, aynı Konan’da olduğu gibi bu sayede İngiliz ekibini maku bir ücrete ikna etmenin peşinde. Ön plana çıkan diğer orta saha oyuncusu ise İnter’de oynayan Roberto Gagliardini. İtalyan ekibinde bu sezon 14 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki İtalyan yıldız için sezon sonuna kadar kiralama seçeneği masada.

Sarı-Lacivertliler, iki yıldızdan birine imza attıramaması halinde başka adaylara yönelmeyi planlıyor. Listede birçok isim var. Bunlar arasında menajerlerin önerdiği Everton’lı Jean-Phlippe Gbamin ve Leicester’da oynayan Nampalys Mendy’nin olduğu kaydedildi. Yönetimin, bu iki oyuncunun şartlarını da araştırdığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay