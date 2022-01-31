Mohamed Elneny hangi takımda? Mohamed Elneny Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Mohamed Elneny...

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mohamed Elneny'nin takımında devam edip etmeyeği merak edilmeye devam ediyor. Galatasaray’ın da peşinde koştuğu Mohamed Elneny’e bir talip de Fenerbahçe’den geldi. Peki Mohamed Elneny kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Mohamed Elneny kariyeri.

Mohamed Elneny kimdir?

11 Temmuz 1992'de Mısır'ın Mahalla kentinde doğan 1,80'lik ön libero Mohamed Elneny, futbola başladığı ülkesinin El Ahly takımının U19 kategorisinden 2018 yılında Arab Contr. U19 takımına transfer oldu.

2010 yılında da bu kulübün A Takımıyla maçlara çıkan yıldız futbolcu, 2013'te Basel'de kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra 640 bin avro bonservis bedeliyle Basel'e transfer olan Mohamed Elneny, 2016 yılında Premier Lig devi Arsenal'e 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. Geçen sezon Arsenal'le 8 maça çıkan Mohamed Elneny, toplamda 379 lig maçında forma şansı buldu. Avrupa Ligi'nde de 7 maç oynayan Mohamed Elneny, 1 golle takımına katkı sağladı.