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İSLAM Moğolistan vatandaşı İslam'la şereflendi
İSLAM

Moğolistan vatandaşı İslam'la şereflendi

Yeniakit Publisher
2024-01-09 15:22:00 - 2024-01-09 15:59:11
Moğolistan vatandaşı İslam'la şereflendi

Odunpazarı İlçe Müftülüğü’nde yapılan ihtida merasimi ile Müslüman olan Moğolistan vatandaşı Enkhzaya'ya belge takdim edildi.

Moğolistan vatandaşı Enkhzaya, Odunpazarı İlçe Müftülüğü'ne, Nasreddin Hoca Camii imam hatibi Ahmet Geçek ile gelerek Müslüman olmak istediğini belirtti.

 Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

 

Kendisine İslam'ın temel inançları ve ibadetleri hakkında bilgiler burada verildi. Daha sonra Moğolistanlı kadın, Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığı kabul etti.

İhtida merasimi ve yapılan duanın ardından İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman tarafından Enkhzaya’ya ihtida belgesi takdim edildi.


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