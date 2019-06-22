MODOKO iş modelini yurt dışına taşıyor!

Türk ekonomisinin en önemli sektörlerinden mobilya sektöründeki ihracat imkânlarının ve oranlarının daha da arttırılması için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. MODOKO Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan önderliğinde mobilya sektörü temsilcileri İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret etti.

Yapılan toplantıda mobilya sanayiinin ülke ekonomisine katkısı; sektörün yurt içi ve yurt dışı potansiyeli konuşuldu. Ziyaret sonrasında MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan; ‘’İSO komite üyeleriyle görüşmemizde MODOKO’nun iş modelini yurtdışında farklı ülkelere taşıma planımızı sayın Bahçıvan’a ilettik. İSO tarafından kiralanacak alanda, ihracata yönelik çalışmalar yapma talebimizi sunduk” şeklinde konuştu.

Bu yıl 50. yaşını kutlayan ve Türk mobilya sektörüne yön veren MODOKO, İSO’yla iş birliği içerisinde gerçekleşecek bir ihracat modelinin ilk adımını atmış oldu.

İSO Başkanı Bahçıvan da MODOKO’nun marka değeri ve ihracatının arttırılmasına yönelik olarak ilgili bakanlığa sunulacak projeye destek vereceklerini söyledi.

KDV yüzde 10’da sabitlensin

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı’dan “Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlensin” talebi geldi. Balcı, vergi indiriminin kalıcı hale gelmesinin mobilya sektörü adına çok olumlu bir adım olacağını ve ekonomiye güç katacağını ifade etti. Balcı, yeni evleneceklere de “30 Haziran’a kadar devam edecek olan KDV indirimi imkânından yararlanın” çağrısı yaptı.