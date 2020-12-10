Moderna aşı hangi ülkenin? Moderna aşının sahibi kim?

Koronavirüse karşı aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke korona aşısını geliştirme gayreti içinde olurken, özellikle de Moderna, Pfizer - BioNTech ve Çin Sinovac aşıları ön planda. Peki Moderna korona aşısı nedir, Moderna aşı üretecisi hangi ülke, Moderna aşı yan etkileri var mı?

ABD merkezli Moderna, korona virüsü aşısının üçüncü faz sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada aşının üçüncü fazında hiçbir yan etki görülmediği belirtilirken, aşının ciddi bir şekilde Covid-19 bulaşmasının önüne de yüzde 100 oranında geçtiği vurgulandı. 196 Covid-19 vakası üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda aşının yüzde 94.1 oranında etkili olduğu açıkladı.

Moderna aşı yan etkileri var mı?

Yapılan açıklamada aşının herhangi ciddi bir yan etkisi olmadığı da kaydedildi. Moderna’nın kamuoyuna duyurduğu üçüncü faz araştırmada ABD’de yaşayan 30.000 insan dahil edildi. Araştırmaya 65 yaş üzerinde olan 7.000 kişi dahil edilirken obezite, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan 5.000 genç de dahil edildi. Araştırmada 11.000 etnik kökenlinin de yer aldığı belirtilirken bu sayının da ABD nüfusuyla aynı ölçekte olduğu belirtildi.

Moderna kimdir?

Moderna, Cambridge, Massachusetts merkezli bir Amerikan biyoteknoloji şirketidir . Yalnızca haberci RNA'ya (mRNA) dayalı ilaç keşfi , ilaç geliştirme ve aşı teknolojilerine odaklanır.

Moderna'nın teknoloji platformu , insan hücrelerine sentetik nükleozid modifiye mRNA'yı (modRNA) yerleştiriyor. Bu mRNA daha sonra hücreleri bağışıklık tepkilerini tetikleyecek şekilde yeniden programlıyor.

Moderna, 2011 yılından bu yana, ilaç satışları ve operasyonları geçmişine sahip Fransız bir işadamı olan CEO Stéphane Bancel tarafından yönetilmektedir.

Moderna kurucuları

Timothy A. Springer (yatırımcı)

Robert S. Langer (yatırımcı)

Kenneth R. Chien (yatırımcı)

Noubar Afeyan (yatırımcı, başkan)

Amiral Gemisi Öncü (yatırımcı)