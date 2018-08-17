Modern tasarıma sahip tesettür elbise seçenekleri

Genç yaşlı her yaşa hitap eden bu elbiselerin farklı tasarımları da mevcuttur ve farklı renklerde de kıyafetler bulunmaktadır. Farklı renk, model ve şık tasarımlarıyla birçok kadının tercihi haline gelen tesettür elbiseler rahatlık açısından da çok beğenilmektedir. Tesettür elbise alırken, kumaşın tamamen pamuktan ve kaliteli malzemelerden yapılmış olmasına dikkat etmek gerekir. Giydiklerimiz sağlık açısından da çok önemlidir.

Tesettür abiye elbiseler, günlük elbiseler ve tunikler, namaz elbiseleri ve tulum gibi birçok model ve farklı renkte tesettür elbise bulmak mümkündür. Tesettür elbise modelleri her geçen yıl daha da yenilenmekte ve farklı model ve tasarımlarıyla beğenilere sunulmaktadır. Tesettür elbise alırkenkendi bedeninize göre seçim yapabilir, farklı renk seçeneklerinden size en uygun renkleri tercih edebilirsiniz.Tesettür elbise fiyatları, ürünlerin kalite ve markalarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kendi beden ve zevkinize göre istediğiniz renk ve modelde tasarlanmış elbiselerden seçebilir ve her gün güzelliğinizi yansıtabilirsiniz.

Tesettür Elbise Modelleri

Her gün daha da gelişen teknoloji sayesinde insanların günlük yaşamları daha da kolay hale gelmektedir. Zaman açısından daha çok vakit elde etmek isteyenler için teknoloji en büyük yardımcı unsur olmuştur. Tesettür abiye elbiseler, saks mavisi, erguvan pembesi gibi renklerle tasarlanmaktadır ve size göz kamaştıran bir şıklık kazandırmaktadır. Tesettür elbiselerini günlük giyilebilecek tesettür elbise modellerinden de seçebilir ya da sokak modasında kullanılan modelleri de inceleyip beğendiğiniz tarzda olanı alabilirsiniz. Yaz aylarında tesettür elbiselerini üst giyim olarak tercih edilebilirsiniz. Mevsim geçişlerinde ferace modelleri dış giyimlerin içerisinde tercih edilebilir. Bu yıl en çok moda olan tesettür elbise renklerisaks mavisi, camgöbeği yeşilidir. Şifon, viskon, polyester, pamuklu ve keten kumaş modelleri bulunan tesettür elbiseler rahatlığı açısından da çok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Hem tesettürlü hem de modern olabilmek artık yeni tasarım ve modellerle mümkün. Elbise parken özel günlerde kullanılacak abiyelerin renk ve desenine de dikkat etmek gerekir. Kendi tarzınıza göre elbiseleri inceleyebilir ve en rahat ve şık olan kıyafetlerden alabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinize özel günlerde çok şık tesettür elbise alarak onu mutlu edebilirsiniz. Dolabınızı yenilemek istediğinizde son moda olan tesettür elbiselerinden tercih edebilir ve gittiğiniz her yerde şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz. Tesettür elbise modelleri tek tip giyilen bir kıyafettir; bu yüzden ayakkabı ve çanta uyumunu yakalamak kolay olacaktır. Ayrıca farklı desenlerden oluşan elbise modelleriyle birlikte tek renk şal ya da eşarp takılarak muhteşem bir uyumyakalayabilirsiniz.

Kadife elbise son zamanlarda en çok tercih edilen ve sevilen elbiselerindendir. Sıcacık ve yumuşak dokusu ile size rahatlık sunacaktır. İş hayatında olan kadınlar tarafından daha çok gömlek elbise tercih edilmektedir. Gömlek elbiselerle kendi tarzınızı oluşturabilir ve stilinize ayrı bir hava katabilirsiniz. Triko elbise modelleri daha klasik bir elbisedir.Kombin açısından rahatlıkla kullanabileceğiniz triko elbiseler şıklığınızı ön plana çıkaracaktır. Yaz aylarında daha çok şifon elbise seçilmektedir. Vücuda serinlik veren şifon elbiseleri rahatlıkla kombin oluşturabilirsiniz. Ek olarak giyilen ayakkabı ve çantalar da şıklığınıza artı katabilir.

Tesettür Elbise Renkleri

Giydiğimiz elbiselerin tasarımı ve modeli kadar renkleri de çok önemlidir. Özel günlerde kadınlar, genellikle siyah renk elbise giymeyi tercih etmektedirler. Siyah renk ile takı ve aksesuarlar da çok rahat bir şekilde kombinlenebilir. Giyilen siyah renk, girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekmeye yarayacaktır. Aşk ve tutkunun rengi olan kırmızı ise hanımların çok sevdiği renkler arasındadır. Diğer renklerden daha çok dikkat çektiren kırmızı renk elbise ile her gününüzü renklendirebilirsiniz.

Güçlü karakterlerini ve sağlam duruşlarını yansıtmak isteyen kişiler haki rengi elbise seçebilirler. İnsan psikolojisine pozitif etki sağlayan bu renk ile güçlü kombinler yaratabilirsiniz. Hem günlük yaşamda hem de özel günlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Daha çok yaz aylarında giyilen lacivert renk elbiselersize rahatlık ve şıklığı aynı anda sunacaktır. Farklı renkteki takı ve şal ile şıklığınızı daha da arttırabilirsiniz.

Tesettür Elbise Çeşitleri

Yaz aylarında sıcaklığın gelmesi ile birlikte daha rahat elbise giymek isteyen kadınlar daha çok yazlık elbise tercih etmektedirler. Bu sayede gün boyu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Topuklu ayakkabı,babetya da sandalet ile çok şık olabilirsiniz. Kışlık elbise, soğuk aylarda tarzınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Kat kat giyinmek yerine kışlık elbise giyerek hem daha şık hem de daha rahat olabilirsiniz.Şal, aksesuar, çizme ve botlar ile stilinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

Kadınlar gün içerisinde alışverişe, geziye ya da yürüyüşe çıktıklarında daha rahat elbiseler giymek istemektedirler. Bu rahatlığın yanında ayrıca şıklığında olması gerekmektedir. Günlük elbiseler size hem rahatlık hem de şıklığı aynı anda sunacaktır. Kendi bedeninize uygun şık ve rahat bir elbise için büyük beden elbise en iyi seçenekler arasındadır.Gün boyu hem daha rahat hem de daha mutlu hissetmek için şık büyük elbise çeşitlerinden giyebilirsiniz.

Tesettür Elbise Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tesettür elbiseler her yaşa uygun olarak üretilmektedir. Gencinden yaşlısına kadar her kesime uygun renk ve modelde tasarlanmış tesettür elbiseler, verdiği rahatlık ve şıklık açısındanda çok tercih edilmektedir. Bu ürünleri çok uygun fiyata farklı renk ve beden seçeneklerinden mevcut olan ürünleri satın alabilirsiniz. Tesettür elbiseler tek tip olduğu için uyum yapmak kolay olacaktır. Gün içerisinde hızlı bir şekilde hazırlanmanız gerektiğinde ya da çok acil bir işiniz çıktığında, tesettür elbiseleri rahatlıkla giyebilir ve takı, aksesuar, çanta, şal ve giyilen ayakkabı ile saatler boyu uğraşmanıza gerek kalmadan kısa sürelerde hemen hazırlanabilirsiniz.

Elbise alınırken, elbisenin hangi malzemelerden yapıldığına da dikkat etmek gerekir. Sağlık açısından içerisinde yün maddesi bulunan kumaş türlerinin tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Kış aylarında terleten kumaşlar, giyildiğinde insanı soğuklardan korur ve terin dışarı çıkmasını önler. Ancakyaz aylarında terleten kıyafetlerin giyilmesi sizi rahatsız edecektir. Yaz aylarında giyilen kıyafetlerin, teri kumaş tarafından çekmesi ve soğukluk hissi vermesi gerekmektedir. Ter çekmeyen kumaşlar lekelere neden olmaktadır. Satın alacağınız elbisenin tamamen pamuktan oluşması gerekir.

Tesettür Elbiselerinde Farklı Kullanım Yerleri

Tesettür elbise modellerinde en çok tercih edilen uzun elbise modelleri ve dantelli tesettür elbiselerdir. Nikah, düğün, nişan, kına gibi özel günlerde de kullanılabilmektedir. Tesettür mezuniyet elbiseleri, ortaokul, lise ve üniversite mezuniyet günleri için tesettürlü mezuniyet kıyafeti de bulunmaktadır. Tesettürlü elbise alırken elbisenin kaliteli kumaşlardan ve birinci sınıf işçilik ile üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

2018 yılında daha çok desenli elbiseler ve simli tesettür elbise modelleri tercih edilmektedir. Ayrıca, kuşaklı, kemerli ve fiyonklu, düz günlük tesettür elbise modelleri de çokta satılmaktadır. Kendi bedeninize göre elbiseler bulabilmeniz için büyük beden elbise modelleri de üretilmektedir.Tesettür elbiselerde renk olarak daha çok bebe mavisi tesettür elbiseler ve mor, mürdüm, ekru, bordo renk tesettür elbiseler tercih edilmektedir.