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Kültür - Sanat Modern müzikle tasavvuf müziğini bir araya getirdi
Kültür - Sanat

Modern müzikle tasavvuf müziğini bir araya getirdi

Modern müzik ile tasavvuf müziğini harmanlayarak hazırladığı “Ruha Şifa” albümünü bir süre önce müzikseverlerle buluşturan sanatçı Enes Yıldırım, “Müzik canlı bir varlık olduğu için gençlere hitap edebilmek adına güncel müziklerle paralel çalışmalar yapmak gerektiği kanaatindeyim. Çalışmalarımı bu yönde yapıyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:57:00 -
Modern müzikle tasavvuf müziğini bir araya getirdi

Kadim İstanbul tekkelerinde icra edilen unutulmuş yahut unutulmaya yüz tutmuş zikir usullerini ciddi bir araştırma ve çalışmayla sahneye uyarladıklarını belirten Yıldırım, “Sahnelediğimiz bu zikirleri görsel hafızaya alıp, gelecek nesillere aktarmayı amaçlayarak 2016 yılında Dervişan Musiki Topluluğu’nu kurduk” ifadelerini kullandı.

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