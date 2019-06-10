Moderatör ne demek? Moderatörün görevi nedir?

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun 16 Haziran’da İsmail Küçükkaya’nın Moderatörlüğünde yapılacak olması nedeniyle vatandaşlar bu karşılaşmayı merak edilmekte. Vatandaşlar moderatörün ne demek olduğunu araştırıyor. Moderatörün görevi nedir? Moderatör ne demek, moderatör kimdir, moderatör görevi nedir?

Moderatör, online tartışma alanları içerisinde izleme ve müdahale etme haklarına sahip olan kişilerdir. İlk olarak moderatörler sohbet odaları içerisinde ve forumlarda yer almış daha sonradan farklı isimlerle oyun dünyasına ve sunucu dünyasına da giriş yapmıştır.

Moderatörlere ihtiyaç duyulmasının birçok farklı nedeni vardır. Moderatörlerin ilk ve asıl görevi online ortamlar içerisindeki kuralların yerine getirilmesini sağlamak ve içeriklerin düzgünlüğünü kontrol etmektir. Özellikle WM Aracı gibi büyük ve aktif online platformlar üzerinde paylaşılan verilerin sürekli olarak takip edilmesi, istenmeyen durumlarda içeriklere el atılması ve üyelerin kurallara uyduğundan emin olunması gerekir. Forum içerisinde tek bir yetkilinin tüm bu ihtiyaçlara cevap veremeyecek olması nedeniyle belirli yetkilere sahip olan Moderatörler kullanılır.

Moderatör forum içerisinde;

Hataları düzeltme

Zararlı içerikleri kaldırmak

Üye yasaklama/silme

gibi gelişmiş yetkilere sahiptir. Her moderatör hesabına farklı yetkiler sunularak bu hesapların adı değiştirilebilir. Örneğin WMAracı forumu içerisinde kategori için atanan moderatörlerin yanı sıra forum içi düzenin sağlanmasında görevli genel moderatörler ve daha üst konularda yetki inisiyatifine sahip Süper Moderatör'ü bulunmaktadır.

Nasıl moderatör olunur?

Moderatörlük için gerekli yetkinin forum yönetimi tarafından size verilmesi gerekir. Her forum veya online tartışma ortamının yönetici olarak bir üye alma konusundaki ihtiyaçları ve kriterleri farklı olabilir.