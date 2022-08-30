Model inceleniyor! Türkiye’de tarımda büyük hamle

Gıdada önüne geçilemeyen enflasyonu önlemek amacıyla yeni bir tarım modeli uygulamaya alınıyor.

‘Kent tarım’ adı verilen model ile Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropoller için çalışma başlatıldı. İlk olarak bu 3 büyükşehirde başlatılacak proje daha sonra diğer illerde de uygulamasına başlanacak.

İsrafın da önüne geçilmiş olacak

Kentlerde yapılacak olan tarımsal üretim ile lojistik maliyetlerin azalacağı gibi tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek. Tazeliğini koruyan ürünler halka anında sunulacak ve böylece gıda israfının da önüne geçilmiş olacak.

Üreticiye destek

Ayrıca, kent merkezlerindeki tarım arazileri de korunarak üretime kazandırılacak. Bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir’de milyonlarca yerli sebze ﬁdesi, Tarım Bakanlığı tarafından vatandaşlara dağıtılmıştı. Bu ﬁdelerle büyükşehirlerde başlatılan sebze üretimine ilişkin ilk ürünlerin hasadı için günler sayılırken, kışlık sebze üretimine yönelik olarak güz döneminde İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur’da belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje uygulama alanlarında yüzde 75 hibe sebze ﬁdesi tohum temin edilerek yeni üretimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Seralar için çalışma sürüyor

Öte yandan, Tarım Bakanlığı, seraların sayısının artırılmasına yönelik çalışmasını da sürdürüyor. Seralarda üretim yapmak isteyen ancak daha önce desteklerden faydalanamayan üreticilere yönelik hibe veya kredi desteği sunulması için çalışmalar devam ediyor. Bu destek aracılığıyla yeni seralar kurulması planlanırken, sebzedeki ﬁyat artışlarının da önlenmesi hedeﬂeniyor.