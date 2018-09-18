Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, model fabrikalar konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Varank, model fabrikaların kurulacağı illeri de tek tek açıkladı. Peki Bakan Mustafa Varank’ın açıkladığı model fabrikalar hangi illere kurulacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğine katıldı. Bakan Mustafa Varank, "İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu" ifadesini kullandı.