Modanisa’dan yüzde 60 indirim

Tüm dünyada modern muhafazakâr giyim tarzını benimsemiş kadınların binlerce seçenek bulabilecekleri, Türkiye’nin ilk ve dünyanın en büyük uluslararası online moda platformu Modanisa.com’da ürünler erişilebilir fiyatlardan satışa sunuluyor. Platform, hem modayı takip eden hem de inançlarına uygun bir giyim tarzı oluşturmayı dileyen her kadının kendisini giydikleriyle şık ve rahat hissetmeye hakkı olduğunu savunuyor.



Modanisa.com kadının kendi düşünce, ihtiyaç ve inancından vazgeçmeden hayattan daha fazla pay alması gerektiğine inanıyor. 5 kıtada 140 ülkeye gönderi yapan ve yıllık 250 milyon ziyaretçiye ulaşan Modanisa.com, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Farklı kıtalar ve coğrafyalardan kadınları bir araya getirerek özel bir çekim gerçekleştirdi. Türk, Rus, ABD’li, Ürdünlü ve Malezyalı kadınları buluşturup “Hepimiz eşsiz karakterlerimizle, birlikte güçlüyüz’ mesajını verdi.