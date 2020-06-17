Modanisa’dan en uzun Hafta Sonu” indirimi
Modanisa.com, 21 Haziran’ın yılın en uzun günü olması dolayısıyla, 19-22 Haziran tarihleri arasında 4 gün, “En Uzun Hafta Sonu” kampanyası ile kullanıcılarına pek çok kategoride indirimler uygulayacak.
19 Haziran Cuma günü başlayacak kampanya kapsamında abiyelerden tuniklere, burkinilerden mayolara pek çok kategoride farklı oranlarda indirimli ürünler sunulacak. 22 Haziran Pazartesi günü sona erecek Modanisa “En Uzun Hafta Sonu” kampanyasında tüketiciler her gün yenilenen önemli indirim fırsatları yakalarken, alışverişleri için kargo ücreti ödemeyecek. Modanisa “En Uzun Hafta Sonu” kampanyasından faydalanmak isteyenler, Modanisa uygulaması üzerinden alışverişlerini yapabiliyor.