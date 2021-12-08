  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Modanisa'da yeni atama
Ekonomi

Modanisa'da yeni atama

Türkiye’nin ilk uluslararası ticaret ve online giyim platformu Modanisa, Yetenek Kazanımı & Global Ücret ve Yan Haklar Direktörlüğü’ne uzun yıllardır Microsoft’ta görev yapan James O. Aydoğan’ı getirdi. James O. Aydoğan, Londra Metropolitian Üniversitesi Pazarlama ve İletişim Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:24:00 -
Modanisa'da yeni atama

İş hayatına Quest Search and Selection şirketinde başladı ve burada sırasıyla Recruiter, Senior Recruiter ve Yönetim Danışmanlığı görevlerini üstlendi. Sonrasında Ajilon’da Yönetici, PCA Consulting Executive Recruiter, Vertex Resourcing’de Danışmanlık Direktörü, Stanton Chase Kıdemli Danışman (Executive Search Consultants), Heidrick & Struggles’ta Takım Lideri ve son olarak Microsoft’ta Talent Acquisition Lead: Direktör seviyesi EMEA olarak görev aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Yaşam

Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçede bulunan serad..
Altın için uzman isimden şok tahmin: Bu fiyata kadar gerileyebilir!
Ekonomi

Altın için uzman isimden şok tahmin: Bu fiyata kadar gerileyebilir!

Altın ve döviz piyasaları ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırım hamlesine kilitlenmiş durumdayken Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Kar..
Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!
Gündem

Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!

"Komedyen" olarak lanse edilen Hasan Can Kaya'yı "Konuşanlar" adlı program ile seyircilere küfür ederek para kazanmakla suçlayan yazar Nihat..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay