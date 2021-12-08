Modanisa'da yeni atama
Türkiye’nin ilk uluslararası ticaret ve online giyim platformu Modanisa, Yetenek Kazanımı & Global Ücret ve Yan Haklar Direktörlüğü’ne uzun yıllardır Microsoft’ta görev yapan James O. Aydoğan’ı getirdi. James O. Aydoğan, Londra Metropolitian Üniversitesi Pazarlama ve İletişim Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu.
İş hayatına Quest Search and Selection şirketinde başladı ve burada sırasıyla Recruiter, Senior Recruiter ve Yönetim Danışmanlığı görevlerini üstlendi. Sonrasında Ajilon’da Yönetici, PCA Consulting Executive Recruiter, Vertex Resourcing’de Danışmanlık Direktörü, Stanton Chase Kıdemli Danışman (Executive Search Consultants), Heidrick & Struggles’ta Takım Lideri ve son olarak Microsoft’ta Talent Acquisition Lead: Direktör seviyesi EMEA olarak görev aldı.