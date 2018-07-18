Modanisa Endonezya’yı ‘yerelden küresele’ taşıyacak
Endonezya’dan Irna Mutiara, Applecoast Noore ve Sazy Zahra gibi tasarımcı ve markalarla işbirliği yapan Modanisa, işbirliklerinin sayısını artırmak ve daha fazla Endonezyalı marka ve tasarımcıyı küresel platformuna taşımak için Jakarta Modest Fashion Week’e katılıyor. 26-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Endonezya Gandaria City’de gerçekleşecek olan Jakarta Modest Fashion Week’de, 40 defile yapılacak, 50 marka standı, söyleşiler ve atölye çalışmaları olacak.18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:59
Modanisa Marka Müdürü Havva Kahraman, “Endonezya’da bizim stilimizde tasarım ve üretim yapan çok sayıda marka ve tasarımcı var. Jakarta Modest Fashion Week’i o tasarımcılarla tanışmak ve işbirliği yapmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.
YORUM YAZ