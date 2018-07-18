Modanisa Endonezya’yı ‘yerelden küresele’ taşıyacak

Modanisa Marka Müdürü Havva Kahraman, “Endonezya’da bizim stilimizde tasarım ve üretim yapan çok sayıda marka ve tasarımcı var. Jakarta Modest Fashion Week’i o tasarımcılarla tanışmak ve işbirliği yapmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.