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Modalife Mobilya'dan evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük destek

Evlenenlere, evini yenileyenlere bu güzelliği yapsa yapsa Modalife yapar. Şimdi Modalife’dan düğün paketi alana yatak+baza hediye üstelik 1 günde teslim garantisiyle.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
Modalife Mobilya'dan evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük destek

Üçlü düğün paketleri(Koltuk takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı) 6.990 TL’den başlayan fiyatlarla Modalife Mobilya’da!

Beğendiğiniz Mobilyaları en uygun fiyatlarla şimdi alın, dilediğiz zamana kadar Modalife Mobilya deposunda muhafaza etsin yine sizin istediğiniz tarihte evinize gönderim sağlasın.

Fabrikadan halka satış yapan Modalife Mobilyanın kaçırılmayacak kampanyalarından yararlanmak için www.modalife.com adresini ziyaret edebilir yada size en yakın Modalife Mobilya mağazasına gidip satış temsilcilerinden bilgi alabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
  1. Modalife Mobilya

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