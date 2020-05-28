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Aktüel

Modada yaz sezonu açılıyor

Yaz sezonunun gelmesiyle moda sektörü koleksiyonlarını sunmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:50:35 -
Modada yaz sezonu açılıyor

Yaz sezonunun gelmesiyle moda sektörü koleksiyonlarını sunmaya başladı. E-ticaret platformu Morhipo.com, yeni sezonu Loves You Beach ve Morhipo Beach koleksiyonlarıyla açtı. Koleksiyonların tanıtımını ise Soner Sarıkabadayı’nın müstakbel eşi Madelein Lopez Camelo üstlendi.



Koronavirüs salgınına rağmen moda sektörü yaza hazırlıklarını sürdürüyor. E-ticaret platformu Morhipo.com, yeni sezonu Loves You Beach ve Morhipo Beach koleksiyonlarıyla açtı. Koleksiyonların tanıtımını ise Soner Sarıkabadayı’nın müstakbel eşi Madelein Lopez Camelo üstlendi.



Koleksiyonda sadelik ön planda


Yapılan bilgilendirmede; bu yılın öne çıkan parçalarından tek renk, fırfır ve pencere detaylı mayolar ile animal print bikiniler Morhipo Beach koleksiyonunda yer aldı. Nude tonlar bu yaz elbiselerde olduğu gibi mayo ve bikinilerde de oldukça revaçta olduğu gözlendi. Beyazın şıklığı ve siyahın asaleti ise her zaman olduğu gibi bu yıl da yerini koruyacak. Ayrıca; çarpıcı kesimleri ve tül dekolte detaylarıyla siyah bikini ve mayolar bu yaz da dikkat çekti.



Plajlarda tropikal esintiler


Koleksiyonda; mayo ve bikinilerdeki sadelik, pareo ve elbiselerde yerini canlı renklere ve çiçek desenlerine bıraktığı belirtilirken yeni sezonda tropikal çiçek desenler ve çizgili tasarımları Loves You Beach koleksiyonunda görüldü. Öte yandan, yaz aylarının en sevilen desenlerinden mavi-beyaz, kırmızı-beyaz, siyah-beyaz çizgili tasarımlar çizgiler, bu yıl da koleksiyonda göze çarpacak.

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