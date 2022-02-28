Moda Selvim Büyük Beden

Moda Selvim büyük beden tesettür giyim kategorisinde birden çok alt kategori vardır. Bunlar; büyük beden kategorisinde abiye, kap, elbise, kombin, ferace, tunik, pardesü ve kaban olmak üzere kategorilere ayrılır.

Moda Selvim Büyük Beden Abiye

Özel günleriniz için tercih edebileceğiniz abiye çeşitleri mevcuttur.

Bunlar; bolerolu tesettür abiye takım, beli verev gipürlü şifon tesettür abiye, beli taşlı tesettür abiye, kolu pelerinli tesettür abiye, volan kollu simli abiye, yelek görünümlü taşlı tesettür abiye, şifon kuyruklu payetli tesettür abiye, şal yaka saten tesettür abiye, şifonu fırfırlı tesettür abiye, pelerin detaylı tesettür abiye, pileli simli tesettür abiye, kruvaze detay tesettür abiye, prenses kol tesettür abiye, pul payetli kadife tesettür abiye ve incili simli tesettür abiye olmak üzere çeşitleri mevcuttur.

Moda Selvim Büyük Beden Kap / Kaban

Moda Selvim tesettür giyim sitesi olarak mevsimlik ve kışlık büyük beden kap / kaban çeşitleri mevcuttur.

Bunlar; kapüşonu fileli kot kap, fermuarlı mevsimlik kap, düğmeli ve kopçalı kap, nakış detaylı kap, gizli düğmeli çizgili kap ve fermuar detaylı süet kap olmak üzere çeşitleri mevcuttur.

Moda Selvim Büyük Beden Kombin

Moda Selvim büyük beden kombinleri ile uygun fiyata şıklığınıza şıklık katacak ve dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.

Bunlar; zebra desenli şifon tesettür takım, yırtmaçlı kolyeli kombin, yırtmaçlı etekli tesettür takım, taş detay ikili tesettür takım, taş baskılı üçlü sandy takım, şifon detaylı kuşaklı tulum, pul payet detaylı takım, peplum şifon tesettür takım, önü şeritli tesettür takım, inci ve dantel detaylı tesettür takım, fularlı tesettür kombin, etekli tesettür takım, desenli üçlü şifon takım, balon kol tesettür takım, kolları düğmeli tesettür takım ve örgü detay tesettür takım olmak üzere çeşitleri mevcuttur.

Moda Selvim

Moda Selvim birden çok kategoride hizmet vermeye devam etmektedir. Daha fazla uygun fiyatlı tesettür giyim ürünlerini incelemek ve sipariş vermek için modaselvim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.