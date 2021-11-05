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Kadın - Aile Mochi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Mochi tarifi
Kadın - Aile

Mochi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Mochi tarifi

Mochi Ice Cream veya Japon Dondurması olarak da bilinen bu lezzet, pirinç unundan yapılır. Yumuşak pirinç hamuru ve aromalı dondurma toplarının birleşimi ile oluşan serinletici bir tatlıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 16:31:00 - 2021-11-05 16:53:00
Mochi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Mochi tarifi

Mochi Ice Cream veya Japon Dondurması olarak da bilinen bu lezzet, pirinç unundan yapılır. Yumuşak pirinç hamuru ve aromalı dondurma toplarının birleşimi ile oluşan serinletici bir tatlıdır.

Malzemeler

  • Yapışkan pirinç unu 100 gram
  • Mısır nişastası 25 gram
  • Şeker 30 gram
  • Ayçiçek yağı 15 gram
  • 1 fiske tuz
  • Süt 170 gram
  • Gıda boyası (İsteğe bağlı)
  • Dondurma (İçine koymak için)

Yapılışı

İlk olarak toz ürünleri (Pirinç unu, nişasta, şeker, tuz) bir kapta güzelce homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Homojen hale gelen toz ürünlerinin üzerine sütümüzü ekliyoruz ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek karıştırıyoruz, 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendirdiğimiz karışımı son kez karıştırdıktan sonra 15 dakika buharda pişmeye bırakıyoruz. Pişmiş olan hamura sıvı yağı ekleyerek spatula yardımı ile ilk sıcağı çıkana kadar karıştırın. Tam soğumadan düz bir zemine alıp gıda boyasını ekleyip yoğuralım. Ceviz boyutunda parçalar elde ederek ince ince açalım ve içerisine birer parça dondurma ekleyelim ve japon tatlısı mochi hazır. Afiyet olsun.

 

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