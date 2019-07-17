Mochi | Geleneksel Japon tatlısının orijinal tarifi
Mochi, çok bilinmese de yiyen kişilerin kolayca ayrılamadığı bir tat.Hafif ve kolay yapımı sayesinde fazlaca beğeneceğiniz "orijinal tarifi" sizler için derledik.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:13
Japonyanın geleneksel lezzeti mochi, çok basit bir tatlı. Şekeri ve yumuşaklığı yeterince dengeli olan bu tatlıyı her yaştan insan bayılarak yiyecek. Eğer siz de farklı lezzetler arıyorsanız bu özel reçete tam da size göre...
Malzemeler
- 100 gram yapışkan pirinç unu
- 50 gram pudra şekeri
- 1 su bardağı su
Açmak için;
- Patates nişastası
Şekil varmek için;
- Nişasta
İç dolgusu için;
- Dondurma
- Sürülebilir çikolata
- Böğürtlen ya da kızılcık reçeli
Öncelikle nişasta, şeker ve suyu karıştırarak bir sıvı elde edin.
Büyük bir tencere içerisine su doldurun. Bu karışımı da, kabıyla birlikte su dolu tencerenin içerisine bırakın.
Bu esnada hamurunuzun içerisine gıda boyası katıp, renkli olmasını sağlayabilirsiniz.
Buhar yoluyla pişmesi için kısık ateşte yarım saat tutun. Piştiğinde cıvık bir hamur elde etmiş olacaksınız.
Ardından patates nişastası dökülmüş tezgahta, hamurunuzu açın. Nişastayı bolca kullanabilirsiniz.
Açtığınız hamurun içerisine dondurmayı koyarak kapatın.
Kalan hamurlar için de aynısını uygulayın.
Şimdiden afiyet olsun...
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