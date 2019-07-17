Mochi | Geleneksel Japon tatlısının orijinal tarifi

Japonyanın geleneksel lezzeti mochi, çok basit bir tatlı. Şekeri ve yumuşaklığı yeterince dengeli olan bu tatlıyı her yaştan insan bayılarak yiyecek. Eğer siz de farklı lezzetler arıyorsanız bu özel reçete tam da size göre...

Malzemeler

100 gram yapışkan pirinç unu

50 gram pudra şekeri

1 su bardağı su

Açmak için;

Patates nişastası

Şekil varmek için;

Nişasta

İç dolgusu için;

Dondurma

Sürülebilir çikolata

Böğürtlen ya da kızılcık reçeli

Öncelikle nişasta, şeker ve suyu karıştırarak bir sıvı elde edin.

Büyük bir tencere içerisine su doldurun. Bu karışımı da, kabıyla birlikte su dolu tencerenin içerisine bırakın.

Bu esnada hamurunuzun içerisine gıda boyası katıp, renkli olmasını sağlayabilirsiniz.

Buhar yoluyla pişmesi için kısık ateşte yarım saat tutun. Piştiğinde cıvık bir hamur elde etmiş olacaksınız.

Ardından patates nişastası dökülmüş tezgahta, hamurunuzu açın. Nişastayı bolca kullanabilirsiniz.

Açtığınız hamurun içerisine dondurmayı koyarak kapatın.

Kalan hamurlar için de aynısını uygulayın.

Şimdiden afiyet olsun...