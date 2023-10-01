Mobilyanın kalbi İnegöl'de atacak! Fuar boyunca Alpino rüzgarı esecek

1982 yılında Kütahya’dan dünyaya açılan ve bugün 65 ülkeye ihracat yapan Alpino, mobilya sektörünün nabzının attığı İnegöl Mobilya Fuarı’ndaki katılımcıları, Mobiliyum AVM B Etap, 23 numaradaki bin 200 metrekarelik mağazasında ağırlayacak. Alpino Mobilya, toplam 3 kata sahip mağazasıyla 250 markanın yer aldığı Mobiliyum AVM’nin en büyük firmalarının başında geliyor.

Modern çizgilere sahip yeni tasarımlar

300 çalışanıyla 65 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Alpino Mobilya; Avrupai çizgilerden esinlenerek tasarlanan modern konseptli yatak odasından yemek odasına, oturma grubundan köşe takımına, TV ünitelerinden yatağa, çocuk odasından genç odasına kadar tüm yeni kreasyonlarını mobilya sektörünün tam merkezindeki mağazasında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

En fazla ihracat yapan mobilyacılar listesinde

İnegöl bölgesinden dünyaya en fazla ihracat yapan mobilya firmaları listesinde ilk sıralarda yer alan Alpino Mobilya, 2022 yılını 10 milyon dolar ihracat rakamıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) üyesi Alpino Mobilya’nın Genel Müdürü Mehmet Said Kocadağ “İnegöl Mobilya Fuarı, sektörümüzün yeni pazarlara ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Bu organizasyona yurt içi ve özellikle yurt dışından gelen ziyaretçiler, mobilyanın merkezi diye nitelendirdiğimiz Mobiliyum AVM’yi mutlaka ziyaret ediyor. Biz de, en güncel teknolojileri kullanarak modern konforu, estetik çizgilerle birleştirdiğimiz yeni kreasyonlarımızı Mobiliyum AVM’deki 3 katlı, bin 200 metrekareye sahip mağazamızda tanıtıyoruz. 2022 yılını 10 milyon dolar ihracatla tamamlayarak ülke ekonomimize sağladığımız katkıdan ötürü büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Alpino Mobilya olarak, dünya trendlerini takip ederek yapacağımız yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Şu anda 65 ülkeye ihraç ettiğimiz mobilyalarımızı, dünyanın tüm ülkeleriyle tanıştırmayı hedefliyor, tüm ziyaretçileri Mobiliyum AVM’deki mağazamıza davet ediyoruz” diye konuştu.



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