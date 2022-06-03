Mobilyadaki Lekeleri Çıkarma Yöntemleri ve Kullanılacak Malzemeler

Mobilyalarımız gün içinde en çok kullandığımız eşyalarımızdandır. Salonumuz, oturma odamız ve yatak odamızdaki mobilyalar üzerindeki tabaka gün içinde çeşitli lekelere maruz kalır. Ahşap yüzeylerdeki yanık, tükenmez kalem, boya ve aseton lekeleriyle sık sık karşılaşırız. Peki mobilyadaki aseton lekesi nasıl çıkar? Bunun için en etkili yöntem daha güçlü asidik bir çözelti olan izopropil alkoldür.

Mobilya üzerindeki lekeleri çıkarmak için lekenin türünü bilmek çok önemlidir. Asidik maddelerin lekelerini çıkarmak için kullanacağımız yöntemler ile yağlı veya diğer maddelerin lekeleri için kullanacağımız yöntemler farklılık gösterecektir.

Mobilyaların üzerindeki yüzeylerden temizliği en zor olanları ise beyaz mobilyalardır. Beyaz mobilyalardaki lekeleri çıkarmak için lekenin kaynağına benzer çözeltilerden yararlanmalıyız. Benzer kimyasalların birbirleri içerisinde çözünmesinden yararlanarak bu lekeleri alt edebiliriz. Beyaz mobilyaların temizliği ayrı bir ihtimam gerektirir. Bu lekeler doğru yöntemler uygulandığında kolaylıkla çıkar. Çıkarmak için kullanacağınız yöntemi yüzeyin cinsine göre seçmelisiniz.

Beyaz Mobilya Temizliği

Beyaz mobilya üzerinde çeşitli lekeler oluşabilir. Gün içinde; tükenmez kalem lekelerine, yanık lekelerine, parmak izlerine ve bardak izlerine maruz kalabilirler. Bazen lekeleri kapatmak için ahşap yüzeyler üzerindeki alana ahşap boyası uygulamamız gerekebilir. Ancak o kadar ciddi olmayan lekeler için çeşitli temizlik yolları vardır. Peki beyaz mobilya nasıl temizlenir?

Beyaz mobilyadaki lekeleri çıkarmak için lekenin cinsine göre hareket etmeliyiz. Tükenmez kalem lekesi gibi lekeler için asidik çözeltilerden yararlanırken su izleri için daha basit yöntemler işimize yarayacaktır.

Beyaz deri yüzeylerin temizliği daha kolaydır. Bu yüzeyleri asidik çözeltilerle temizleyebiliriz. Tükenmez kalem izleri için yapmamız gereken tek şey temiz bir bezi izopropil alkol veya aseton gibi alkollü bir çözeltiyle ıslatıp leke üzerindeki alana uygulamaktır. Su lekesi veya parmak izi gibi lekeleri bulaşık deterjanı ve su solüsyonuyla temizleyebiliriz. Beyaz lake üzerindeki çizikler için mobilya cilası uygulamanız gerekecektir. Yanık izleri için mucize bir yöntem fön makinesidir. Fön makinesini lekelerin üzerine tutun ve bir süre burada gezdirin. Lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

Deri Mobilya Temizliği

Deri mobilyalar ahşap ve kumaşa göre daha kolay temizlenebilir. Fazla gözenekli bir yapıya sahip olmaması avantajdır. Deriden tükenmez kalem veya boya lekesi çıkarmak için asidik çözeltiler size yardımcı olacaktır. Asitli çözeltiler boya lekeleri için bire birdir. Tükenmez kalem izleri için uygulayabileceğiniz yöntemlere aseton ile başlayabilirsiniz. Aseton yüksek miktarda alkol içerir. Peki mobilya boyası nasıl çıkarılır diye merak ediyorsanız burada da WD-40 işinize yarayacak bir yöntemdir. Tükenmez kalem izlerinden daha güçlü mürekkep izleri için amonyak ve su karışımından yararlanabilirsiniz. Yarım bardak amonyak ile bir bardak suyu karıştırın ve lekelere uygulayın.

Uhu Lekesi

Mobilyadan uhu lekesi nasıl çıkar diye düşünüyorsanız bu yöntemler işinize yarayacaktır. Döşemelerdeki uhu lekesini çıkarmak için uygulayabileceğiniz ve kesin sonuç alabileceğiniz yöntem amonyak ve su karışımıdır. 2 çorba kaşığı amonyak ile bir bardak suyu karıştırın ve elde ettiğiniz çözeltiyi mobilyanıza bir bez yadımıyla uygulayın. Uhu ve uhu benzeri yapışkan malzemeler için bir diğer yöntem ise asetondur. Aseton uhu ve uhu benzeri yapıştırıcıların yumuşamasını sağlar ve yüzeyden kolay çıkmasına yardımcı olur. Uhu lekeleri için bir diğer yöntem de kolonyadır. Asetonla benzer etkiye sahiptir. Peki mobilyadan etiket lekesi nasıl çıkar? Yine yapışkan bir yapıya sahip etiket için de amonyak veya aseton yöntemi işe yarayacaktır. Ahşap üzerindeki parmak izleri içinde bu yöntemleri kullanabilirsiniz.

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