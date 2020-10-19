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Ekonomi Mobilyada talep yoğunluğu yıl sonuna kadar sürecek
Ekonomi

Mobilyada talep yoğunluğu yıl sonuna kadar sürecek

Mobilya sektörü, gelirlerine gelir ekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 08:26:00 -
Mobilyada talep yoğunluğu yıl sonuna kadar sürecek

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yaz aylarının sektör adına verimli geçtiğini belirterek, “Talep yoğunluğunun da yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Ancak yurt dışı kaynaklı ham madde tedariklerinde yaşanan gecikmeler, üretime doğrudan yansıyor. Bu sorunun firmaların üretim güçleriyle aşılacağını ve bilinçli tüketicilerin de erken sipariş vermeleri sayesinde temin süresinin minimuma ineceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu. Balcı, son aylarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından aldıkları siparişlere yetişmeye çalıştıklarını aktararak, “Pandemiden ötürü mart, nisan ve mayısta görülen üretim durgunluğunu telafi edecek şekilde fabrikalarda tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu

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