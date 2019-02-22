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Mobilyacıların çamur çilesi sona erdi

Kütahya’nın Simav ilçesinde 30’dan fazla mobilyacı esnafın bulunduğu mobilyacılar sitesininara yollarında, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince asfaltlama çalışmaları başlatıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:03
Mobilyacıların çamur çilesi sona erdi

Kütahya’nın Simav ilçesinde 30’dan fazla mobilyacı esnafın bulunduğu mobilyacılar sitesininara yollarında, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince asfaltlama çalışmaları başlatıldı.


Mobilyacı Metin Vurgun (60), uzun süredir bekledikleri hizmetin gelişinden memnun olduklarını söyledi.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 5 yıllık görev süresinin son gününe kadar hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Özkan “ İlçemizin Esenevler mahallesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki bloklar arası yollarda ıslah ve asfaltlama çalışmaları başlattık. Yollarının çamurlu ve düzensiz alt yapısından şikayet eden esnafımızla görüştük. Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirterek ekiplerimiz seferber ettik, yolarını asfaltladık. Mobilyacı esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:03
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