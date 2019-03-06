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Mobilya sektörüne KDV etkisi

Mobilya üretimi 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 21 milyar TL’yi aştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:38
Mobilya sektörüne KDV etkisi

Mobilya üretimi 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 21 milyar TL’yi aştı. İç piyasayı hareketlendiren KDV indiriminin devam etmesi halinde, üretim ve satışta görülecek artışla birlikte yeni istihdam oluşturulması da bekleniyor.



Türkiye’de mobilya üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 2018’de 21 milyar TL seviyesini aştı. Mobilya ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’e indirilmesiyle hareketlenen satışlar ise önceki yıla göre yüzde 11 artarak 16 milyar TL’ye ulaştı. KDV indiriminin devam etmesi durumunda, 2023’e kadar üretimde 40 milyar TL, satışta ise 25 milyar TL sınırının aşılacağı öngörülüyor. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında, 2018’in Kasım ayında uygulamaya alınan KDV indiriminin hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatlattığını belirten Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "KDV indirimi üretim ve tüketimi canlandırdı. Piyasadaki bu hareketliliğin 2019’da da yaşanması ve istihdamın artırılması için, KDV indiriminin bu yıl devam ettirileceğini umuyoruz" dedi.



"KDV indirimiyle mobilya sektörü canlandı"

 

Mobilya ihracatında uluslararası bir oyuncuya dönüşen ve geçtiğimiz yıl 3 milyar 131 milyon dolarlık ihracata imza atan Türkiye’de üretilen mobilyaların yüzde 95’inin iç pazarın ihtiyaçlarına yönelik olduğunu belirten Erat, "Mobilya ihracatında önemli adımlar atılmış olsa da iç pazar sektörümüz açısından hâlâ büyük öneme sahip. Son dönemde yaşadığımız hareketliliğin temel nedeni, KDV indirimi oldu. Dalgalanmalara rağmen, hem üretimde hem de tüketimde büyük artış görüldü. Piyasadaki canlılığın sürmesi için, mobilyada KDV indiriminin bu yıl da devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"Üretimde verimlilik taleplere bağlı olarak artabilir"

 

Mobilya sektöründeki küçük işletmelerde yüzde 40, orta ölçeklilerde yüzde 55 ve büyük ölçeklilerde yüzde 80 olan kapasite kullanım oranlarına değinen Erat, "Üretim kapasitesinin verimli kullanılması için, talebi yükseltmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

 

KDV indiriminin yurt içi talepleri artırdığını belirten Erat, "Sektörel küçülme ve dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde, mobilyaya talebin artması bizi oldukça sevindirdi. Talebin artması üretim kapasitesinin daha verimli kullanılması bu da istihdamın artması anlamına geliyor" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:38
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