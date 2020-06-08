Mobilya sektöründe son durum ve beklentiler -CANLI

Yeniakit.com.tr canlı yayınında Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı,moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Özmen'in yaptığı programda merak edilen soruları cevaplandırıyor.

Mehmet Özmen: 500 bin kişiye iş sağlayan mobilya sektörünü ve sektörde ne gibi gelişmelerin yaşandığını soracağız, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'ya hoş geldiniz diyorum. Mobilya sektörünün sorunları nelerdir. Son durum nasıl?

Hüseyin Taklacı: Koronavirüs sürecinde mobilya sektörü zorluklar yaşıyoru. Kış ayından çıkıp düğün sezonuna geldiğimizde mobilya sektörü hareketlenir ama koronavirüs yüzünden esnafımız sıkıntı çekti tabi, devletimiz elinden gelen desteği sundu. Mikro işletmeler için HalkBank'ın verdiği 25 bin liralık yardımın hibe olarak verilmesini istedik. Esnafa yük getirmemisi için kredi olarak verilmesin diye uğraştık.

Mobilya sektöründe ihracata dönük olarak bazı çalışmalarda bulunuyoruz. Şuan ihracattaki payımız yüzde 1 gibi biz bunu yüzde 5'e çıkarmak istiyoruz. Bugün mobilya sektörü bazı zorluklar yaşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi biz de sıkıntı çekiyoruz tabi, bu noktada esnafın SGK primleri için yardımcı olunmasını talep ediyoruz. Esnaf bu milletin bel kemiğidir.

Mobilyacılar kendi ayakları üzerinde duruyor. Esnaf kendi çabasıyla üretimi devam ettiriyor. Sigorta yüklerimiz çok ağır, KDV yüzde 8 ama ham maddenin de yüzde 8'e çekilmesine ihtiyacımız var. KDV indiriminde yeni bir düzenleme gerekiyor. Şimdi bir mobilya fazlalığı var. Bunun için ihracatın önünü açmak zorundayız. Bu adımlar atılırsa mobilya sektörü ivme kazanır.

Ankara Siteler'de yaklaşık 100 bin kişi çalışıyor. Bizler bu sürcide geçireceğiz inşallah.