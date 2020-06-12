Mobilya sektöründe "destek paketi" ve "düğün alışverişi" yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Kamu bankalarınca başlatılan kredi destek paketi ve düğün salonlarının açılacak olması nedeniyle mobilya sektöründe ciddi hareketlilik yaşanıyor.

Satışların eski günlerine döndüğünü belirten sektör temsilcileri, firmaların kampanyaları sayesinde artışın süreceği görüşünde.

Kamu bankalarınca 1 Haziran'da yapılan ortak açıklamada, yerli üretim yapan mobilya sektörünü desteklemek amacıyla 6 ay ödemesiz ve düşük faizli kredi destek kampanyası başlatıldığı bildirilmişti.

Aradan geçen sürede, düğün salonlarının 1 Temmuz itibarıyla açılacağının duyurulmasıyla birlikte mobilya sektöründe ciddi hareketlilik oluştu.

Sektör temsilcileri, sunulan kredi destek paketinin yanı sıra düğün salonlarının açılacak olmasının sektörde yüzde 50'ye varan hareketlilik sağladığını, firmaların kampanyalarıyla birlikte satışlardaki artışın süreceğini bildirdi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte açıklanan kredi destek paketlerinin sektöre sunduğu katkılardan bahsetti.

Alışverişlerde kullanılabilecek kredi miktarının 30 bin liraya kadar yükseltilmesiyle mobilya satışlarında büyük hareketlilik yaşanmaya başladığını dile getiren Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelen talebi ve siparişleri karşılamak adına üretimlerimiz aralıksız devam ederken mağazalarımızda da yoğun bir müşteri trafiği göze çarpıyor. Mart itibarıyla yüzde 80 düşen iç pazardaki alışverişler haziranla birlikte normale dönmeye başladı. Sektörümüzün yeniden canlanmasıyla ekonomiye sağlanan pozitif katkı ayrıca istihdamı korumak konusunda da sektörümüz adına çok sevindirici."





- "Koltuk ve yemek odası takımları yoğun talep görüyor"





MOSDER Başkanı Balcı, evlilik sezonuyla birlikte mobilya markalarının kendi yaptıkları indirim kampanyalarının ve taksit sürelerinin uzamasının da mobilya satışlarını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Vatandaşlar bu sayede kendi alım güçlerine göre diledikleri mağazadan alışveriş yapabildiğini dile getiren Balcı, şu bilgileri verdi:

"Mobilya alışverişlerinde bir evin kurulmasında gerekli olan koltuk takımları, yemek odası takımları ve tamamlayıcı duvar ünitesi ürün grupları ile yatak odası takımları bu dönemde ilk sırada geliyor. Çiftlerin çeyiz alışverişlerinde halı, kitaplık, sehpa ve aydınlatma gibi aksesuar ürünleri de yine olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Günümüzde çiftlerin satın alma kararında aile büyükleri de rol oynuyor. Gençler daha çok trend ürünleri tercih ederken, aile büyükleri ise ürünün kaliteli ve uzun ömürlü kullanım sağlamasına daha çok önem veriyor."

Balcı, evliliklerde ortalama 15-20 bin liradan başlayan mobilya alışverişlerinin, ürünün malzemesine, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 bin liraya kadar yükselebildiğini sözlerine ekledi.





- "Kredi destek paketi can suyu oldu"





Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, iç pazarda salgın nedeniyle yüzde 60'a varan daralmalar yaşandığını belirterek, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin online satışlarla süreci atlatmaya çalıştığını söyledi.

Haziran itibarıyla başlatılan kredi destek programının sektör için can suyu olduğunu dile getiren Gürcan, "Bu sayede iç pazarda 50 milyar liraya ulaşan satış hacminin en az yüzde 10 artacağını düşünüyoruz. Nikah salonlarının 15 Haziran, düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılacak olmasının ve destek paketinin etkilerini görmeye başladık." dedi.

Gürcan, ihracatta da işlerin hızlanmaya başladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca mobilya alışverişi için kapımızı çalanların sayısında artış meydana geldi. Şu anda markaların bir çoğu yüzde 50'ye varan oranlarda indirim avantajı sunuyor. Amaç burada çarkların durmadan dönmesini sağlamak. Konut avantajıyla birlikte hem insanların yeni evlerine mobilya almak istemesi hem de evlenecek çiftlerin alışveriş yoğunluğu var. Satışlarımız, geçtiğimiz aya göre yüzde 40-50 arttı."





- "Son 10 yılın en yoğun hafta sonunu yaşadık"





MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, 350 mağazanın bulunduğu 150 bin metrekarelik alanda bulunan MODOKO'da ciddi hareketlilik yaşandığını, kendilerinin de düğün hazırlığı yapan gençler için önemli bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Çalışkan, "1 Temmuz'da başlayacak düğünler için çiftlere güzel bir sürpriz hazırlamış olduk. Bu ay içerisinde ziyaretçi rekorunu kıracağız." dedi.

Evlerini yeniden dekore etmek isteyenlerin de mağazalarda yoğunluk oluşturduğunu dile getiren Çalışkan, şu bilgileri verdi:

"Pandemi süreci birçok insanın mobilyasını değiştirme kararı almasına neden oldu. Size şöyle söyleyeyim. Geçen hafta, son 10 yılın en yoğun hafta sonunu yaşadık. Özel düğün paketlerinin dışında tekli ürün gruplarında da koltuk satışı ağırlık kazandı. Mobilyasını değiştirmek isteyenler ise daha çok rahat sandalye ve masa bakıyor. Bunun nedeni işlerin artık eve taşınması oldu."

