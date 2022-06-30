Mobilya lekesi nasıl çıkarılır? Ahşap yüzeyindeki leke nasıl çıkar?

Boyalı Mobilyalardan Leke Nasıl Çıkarılır?

Boyalı mobilyalarda oluşacak olan lekeleri kısa süre içerisinde çıkartmak isteyenler mantar tıpası kullanabilirler. Mantar tıpası ile lekenin ovulması kısa sürede lekenin çıkmasını sağlar.

Sinek pisliği nedeniyle mobilyalarda leke oluşması durumunda kahve telvesi kullanılarak silinmesi veya sirkeyle silinmesi lekenin çıkartılmasını sağlamaktadır. Bu sayede özellikle rahatsızlık verecek olan lekelerin kolayca çıkartılması mümkündür. Boyalı mobilyalarda şeker lekesi oluşması durumunda ılık su ile kahve telvesi karıştırılarak lekenin olması yeterli olmaktadır.

Cilalı Mobilyalardan Leke Nasıl Çıkarılır?

Cilalı mobilyalarda oluşacak olan su lekesi için alkol ve zeytinyağı eşit bir şekilde karıştırılarak leke üzerine sürülebilir ve daha sonrasında ovularak çıkartılabilir. Aynı şekilde zeytinyağı ve sigara külü karıştırılarak mobilyanın silinmesi cilasının yenilenmesini sağlamaktadır.

Cilalı mobilyalarda oluşacak olan lekeler nasıl çıkartılır? Diye düşünenler için özellikle kullanılacak olan malzemeler önemlidir. Tabak izi oluşması durumunda leke üzerine terebentin sürülerek sıcak keten yağı ile ovulması yeterlidir.

Ahşap her türlü mekanda kullanılan mobilya türüdür. Ofiste, evde ya da ticari bir işletmede ahşap mobilyalar tercih edilebilir. Ancak ahşap ilk satın alındığında mükemmel bir parlaklık ve göz alıcılığa sahip olsa da bakımsız kaldıklarında zaman içerisinde canlılığını kaybetmeye başlayacaktır. Bunun için ahşap bir mobilyanız varsa ya da almayı düşünüyorsanız öncelikli olarak bakımının ne zaman ve nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Ahşap yüzeye sahip olan mobilyalar doğru kullanılmadığı ve temizlenmediği sürece yüzeylerinde lekelenmeler meydana gelmeye başlayacaktır. Özellikle mobilyanın üzerine sıcak kahve ya da çay bardağı bırakıldığında lekeler oluşmaya başlayacaktır. Böyle lekelerle mücadele edebilmenin en temel yolu leke yapabilecek olan şeyleri ortadan kaldırmaktır. Bunun için ahşap mobilya kullanıyorsanız mutlaka bardakaltı kullanmanız gerekir.

Evde Denenecek Yöntemler

Şekersiz Çayla Silme

Evde kendiniz ahşap yüzeylerdeki lekeyi ortadan kaldırmak istediğinizde bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Yöntemlerin en başında sıcak olmayan şekersiz çayla silme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem sırasında yumuşak dokulu bir bez kullanılması ahşabın çizilmemesi için önemlidir. Eğer leke çok derinde değilse basit birkaç hareket sonrasında ahşabın üzerindeki lekenin gittiğini göreceksiniz.

Su, Sirke ve Yağ İle Silme

Ahşap yüzeydeki lekeleri çıkarmak için bir diğer yöntem de su, sirke ve birkaç damla yağ karışımıdır. Bu karışımı ahşap üzerindeki lekeye sürün ve hafifçe ovalayın.

Tuzla Silme

Son olarak evde yapabileceğiniz yöntemlerden birisi de tuzdur. Eğer leke temizlenmesi zor ise pamuk üzerine tuz ve sıvı yağ dökerek silin. Leke kaybolana kadar ovalamanız yeterli olacaktır.