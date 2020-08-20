Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Çin ve ABD'ye ihracatını katladı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, 512 milyon dolarlık dış satıma imza attığı geçen ay Çin'e yüzde 832, ABD'ye de yüzde 96 ihracat artışı kaydetti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe temmuzda, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 3,26 artış ile 512 milyon 398 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektör, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 3,85 azalışa rağmen 3 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay, en çok ihracat ana pazar Irak'a yapıldı. Bu ülkeye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,56 artışla 83 milyon 338 bin dolar oldu. Irak'a ocak-temmuz ihracatı ise 2019'un aynı aylarına kıyasla yüzde 5,88 azalıp 458 milyon 301 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Irak'ı, yüzde 14 artış ve 28 milyon 854 bin dolarlık ihracatla İsrail takip etti. İsrail'e yılın 7 ayında yapılan dış satım da yüzde 8,43 yükselişle 179 milyon 835 bin dolara çıktı.

En çok ihracat yapılan üçüncü ülke ABD'ye geçen ay gerçekleştirilen dış satım, Temmuz 2019'a göre yüzde 96,39 artışla 27 milyon 187 bin dolara çıktı. ABD'ye ocak-temmuz dönemindeki dış satımın da yüzde 59,16 yükselişle 125 milyon 764 bin dolar olduğu belirlendi.

Temmuz rakamlarına göre ABD'yi, yüzde 6 artış ve 21 milyon 303 bin dolarla Suudi Arabistan, yüzde 16 yükseliş ve 20 milyon 652 bin dolarla Libya, yüzde 24 azalış ve 20 milyon 325 bin dolarla İran, yüzde 20 artış ve 20 milyon 314 bin dolarla Almanya izledi.

Çin'e temmuzda yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ise yüzde 832 artışla 12 milyon 44 bin dolar olarak kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde Çin'e bu sektörde yapılan dış satım yüzde 117 yükselişle 47 milyon 423 bin dolara ulaştı.

- "Çin'e ihracatın artması sektörümüze büyük bir güç kattı"

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart-mayıs aylarında zorlu bir süreçten geçen sektörün yeniden rahat nefes almaya başladığını söyledi.

Balcı, mobilya sanayisi çatısı altında yer alan büyük markalar ve KOBİ'lerin üretime tam kapasiteyle devam ettiklerini belirterek, "Sektörümüz koronavirüs salgını sürecinde Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verdi. Ar-Ge çalışmalarımız, tasarım gücümüz, istihdam yatırımlarımız ve kaliteli üretimlerimizle sektörümüzü kalkındırmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Balcı, "Türk mobilyasını dünyanın her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz. ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerginlik dolayısıyla yönünü ABD pazarına çeviren sektörümüz büyük bir avantaj sağladı. Geçen ay, ABD'ye yüzde 100'e yakın bir ihracat artışı görmekteyiz. Bu bizi oldukça sevindirmektedir. Ayrıca Çin'e de ciddi bir artış söz konusu. Temmuzda Çin'e yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, yüzde 800'ün üzerinde artışla 12 milyon dolara çıktı. Çin'e ihracatın artması sektörümüze büyük bir güç kattı. Salgına rağmen ABD ve Çin'de yükselişe geçen mobilya ihracatının artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İhracatta rekor beklentisi

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da Kovid-19 nedeniyle nisan ve mayısta yavaşlayan ihracatın haziran ve temmuzda arttığını söyledi.

Komşu ülkelerde sınır kapıların açılmasıyla mobilya ihracatının hızlandığına değinen Ayhan, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı itibarıyla ihracatta geçen yılı hemen hemen yakaladık. Geçen ay Çin ve ABD, sektörün ihracatında en fazla artış oranına sahip ülkeler oldu. Bu ülkelere ihracatın artması sektörümüz ve markalarımız açısından oldukça önemli. Çünkü milli bir ürün üretiyoruz, bu milli ürünü dünyaya pazarlamak, satmak zaman alıyordu. Bundan sonra daha kolay olacağını düşünüyorum. Artık 'Türk mobilyası' kavramı oluştu. Bu kavramı korumak gerekir. Son 4 aylık dilimde, sektörde Türkiye rekoru kırarız diye düşünüyorum."